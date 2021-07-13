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مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

منذ 6 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

الرياض (صدى):
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.4 % عند 10736 نقطة (+37 نقطة)، بتداولات قليلة بلغت قيمتها نحو 7.1 مليار ريال، هي الأدنى في نحو شهرين.

وأغلق سهما " البنك الأهلي" و "أرامكو السعودية" على ارتفاع بأقل من 1 % عند 55.20 ريال و 34.75 ريال على التوالي.

وارتفعت أسهم "جرير" و"المراعي" و"كيان" و"معادن" و"نماء" بين الـ1 و4 %، وصعد سهم "التصنيع" بأكثر من 1 % عند 20.94 ريال مسجلا أعلى إغلاق في 3 سنوات.

وتصدر سهم "الدرع العربي" ارتفاعات السوق اليوم بنحو 6 %، وكانت الشركة قد أعلنت أمس توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة "الأهلي للتكافل" لشراء كامل الأسهم في شركة الأهلي للتكافل من مساهميها المستحقين.

في المقابل، أغلق سهم "سابك" على تراجع طفيف بأقل من 1 %، وتصدر سهم "الأهلي للتكافل" تراجعات السوق بنحو 6 % مغلقا عند 37.05 ريال.

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التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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