مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

الرياض (صدى):
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.4 % عند 10736 نقطة (+37 نقطة)، بتداولات قليلة بلغت قيمتها نحو 7.1 مليار ريال، هي الأدنى في نحو شهرين.
وأغلق سهما " البنك الأهلي" و "أرامكو السعودية" على ارتفاع بأقل من 1 % عند 55.20 ريال و 34.75 ريال على التوالي.
وارتفعت أسهم "جرير" و"المراعي" و"كيان" و"معادن" و"نماء" بين الـ1 و4 %، وصعد سهم "التصنيع" بأكثر من 1 % عند 20.94 ريال مسجلا أعلى إغلاق في 3 سنوات.
وتصدر سهم "الدرع العربي" ارتفاعات السوق اليوم بنحو 6 %، وكانت الشركة قد أعلنت أمس توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة "الأهلي للتكافل" لشراء كامل الأسهم في شركة الأهلي للتكافل من مساهميها المستحقين.
في المقابل، أغلق سهم "سابك" على تراجع طفيف بأقل من 1 %، وتصدر سهم "الأهلي للتكافل" تراجعات السوق بنحو 6 % مغلقا عند 37.05 ريال.