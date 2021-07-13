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امين منطقة الباحة يستقبل المشرف العام على موسوعة كيوبيديا العالمية

منذ 19 ساعة
1444
امين منطقة الباحة يستقبل المشرف العام على موسوعة كيوبيديا العالمية

رافع فريح (صدى):
في بداية اللقاء رحب امين منطقة الباحة بالمشرف العام لموسوعة كيوبيديا العالمية جلعود بن دخيل وبمرافقيه ، متمنياً لهم زيارة ممتعة للمنطقة ومشاهدة ما تحويه من ثروة تراثية وسياحية وغيرها.

بعد ذلك استمع سعادته لشرح مفصل عن الموسوعة والهدف من نشأتها التي تهدف إلى توفير وبناء المعلومات الصحيحة وترجمتها الى عدة لغات ونشرها للعالم بعد الحصول عليها من المصادر المختلفة في شتى العلوم والمعارف مما سيساهم كذلك في دعم الباحثين بالمعلومات المختلفة ونشر مالديهم، مشيراً إلى أن رؤية المسوعة هي أن تكون مصدراً أساسياً لمختلف العلوم بما يتناسب مع ديننا ووطننا وحضارتنا من خلال إنشاء قاعدة بيانات لكل المعلومات الصحيحة لخدمة المجتمع.

وأشاد سعادته بالدور الهام للموسوعة في تعزيز ثقافة المجتمع وتقديم المعلومات الصحيحة وحصرها في موقع واحد ليوفر ذلك على الباحث إيجادها بكل سهوله وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، منوهاً بالدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - لكافة المجالات والعلوم.

بدوره ، عبر المشرف العام على موسوعة كيوبيديا العالميّة أ. جلعود بن دخيّل باسمه ونيابة عن ادارة وأعضاء الموسوعة عن بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الباحة لما يوليه للباحة من إهتمام بالغ وحرصه لنجاح زيارة الموسوعة عند استقبال سموه لهم بداية زيارة الموسوعة السابقة واستماع الفريق إلى توجيهاته السديدة.

وفي نهاية اللقاء تسلم سعادته شهادة شكر بهذه المناسبة من أعضاء الموسوعة.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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