فيديو مؤثر لشاب شاب يصرخ وينادي على والدته المتوفاة جراء حريق مستشفى الحسين

بغداد (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل الإعلام العراقية شاب يصرخ وهو ينادي على والدته المتوفاة جراء حريق مركز عزل مصابي كورونا بمستشفى الحسين التعليمي في الناصرية بمحافظة ذي قار.
وبين الفيديو الشاب الذي ظهر هادئاً في بداية الأمرقبل أن ينزع الغطاء للتعرف على جثمان والدته، وفي لحظة واحدة قام بالصراخ وهو ينادي "يا أمي"، ونزع ملابسه وهو يصرخ بشدة من هول الصدمة.
كان الحريق اندلع الليلة الماضية وأودى بحياة 64 شخصاً على الأقل، وأكدت مصادر عراقية أن بعض ضحايا حريق مركز العزل لازالوا تحت الأنقاض.
وعلق الرئيس العراقي برهم صالح عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً إن فاجعة حريق مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، هي نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات.
وأضاف صالح أن "التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم. لا بد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".