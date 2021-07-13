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فيديو مؤثر لشاب شاب يصرخ وينادي على والدته المتوفاة جراء حريق مستشفى الحسين

منذ 6 ساعات
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فيديو مؤثر لشاب شاب يصرخ وينادي على والدته المتوفاة جراء حريق مستشفى الحسين

بغداد (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل الإعلام العراقية شاب يصرخ وهو ينادي على والدته المتوفاة جراء حريق مركز عزل مصابي كورونا بمستشفى الحسين التعليمي في الناصرية بمحافظة ذي قار.

وبين الفيديو الشاب الذي ظهر هادئاً في بداية الأمرقبل أن ينزع الغطاء للتعرف على جثمان والدته، وفي لحظة واحدة قام بالصراخ وهو ينادي "يا أمي"، ونزع ملابسه وهو يصرخ بشدة من هول الصدمة.

كان الحريق اندلع الليلة الماضية وأودى بحياة 64 شخصاً على الأقل، وأكدت مصادر عراقية أن بعض ضحايا حريق مركز العزل لازالوا تحت الأنقاض.

وعلق الرئيس العراقي برهم صالح عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً إن فاجعة حريق مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، هي نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات.

وأضاف صالح أن "التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم. لا بد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".

حريق
جثمان
محافظة ذي قار
مستشفى الحسين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130593
منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اهلكوكم الفرس واذنابهم ، اهلكهم الله لجند من جنده .. آمين ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 22
منذ 4 ساعات
انا لله وانا اليه لراجعون
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ ساعة
سلطوية إيران في العراق سلطة الأذى للجيران والخراب للمجتمع والفراق للأحباب

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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