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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيد المقابلات الشخصية على الوظائف الصحية

منذ 6 ساعات
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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيد المقابلات الشخصية على الوظائف الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن مواعيد المقابلات الشخصية على الوظائف الصحية، والتي تم الإعلان عنها بمركز الملك فهد للبحوث الطبية لعام 1442هـ.

وأوضحت أن الوظائف هي أخصائي تقنية مختبرات طبية، وأخصائي تمريض، و أخصائي تغذية، مشيرة إلى أنه يمكن الاستعلام عن طريق بوابة الجامعة

وفي وقت سابق أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن تنظيم برنامجًا تدريبيًّا صيفيًّا في مجالات “الطب الشخصي، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة”، بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية.

وتسعى جامعة الملك عبدالعزيز إلى تنمية قدرات الطلبة وتمكينهم في مهارات المستقبل، وإيماناً بدورها الريادي في تنمية مهارات البحث و الابتكار لطلابها وتعريفهم بأهم التقنيات الرقمية والمعارف الطبية الحديثة ، وذلك تماشياً مع رؤية 2030.

جامعة الملك عبدالعزيز
الوظائف الصحية
المقابلات الشخصية

التعليقات

همس عريجي
همس عريجي عدد التعليقات : 1
منذ 6 ساعات
موجوده وظايف

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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