جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيد المقابلات الشخصية على الوظائف الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن مواعيد المقابلات الشخصية على الوظائف الصحية، والتي تم الإعلان عنها بمركز الملك فهد للبحوث الطبية لعام 1442هـ.
وأوضحت أن الوظائف هي أخصائي تقنية مختبرات طبية، وأخصائي تمريض، و أخصائي تغذية، مشيرة إلى أنه يمكن الاستعلام عن طريق بوابة الجامعة
وفي وقت سابق أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن تنظيم برنامجًا تدريبيًّا صيفيًّا في مجالات “الطب الشخصي، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة”، بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية.
وتسعى جامعة الملك عبدالعزيز إلى تنمية قدرات الطلبة وتمكينهم في مهارات المستقبل، وإيماناً بدورها الريادي في تنمية مهارات البحث و الابتكار لطلابها وتعريفهم بأهم التقنيات الرقمية والمعارف الطبية الحديثة ، وذلك تماشياً مع رؤية 2030.