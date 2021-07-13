نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. مدير الأمن العام: وضع طوق أمني على حمى المشاعر لإنجاح موسم الحج

منذ 4 ساعات
1978
1
بالفيديو.. مدير الأمن العام: وضع طوق أمني على حمى المشاعر لإنجاح موسم الحج

مكة المكرمة (صدى):
أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الثلاثاء، أنه وُضع طوق أمني على حمى المشاعر للاستفادة مـن جميع الإمكانيات في إنجاح موسم الحج، ومنع المخالفين وضبطهم وتطبيـق النظام بحقهم.

وقال ‏مدير الأمن العام، أن التحدي الأكبر هو حمايـة المشاعر والمسجد الحرام من دخول الحجاج غيـر النظاميين، فدخول مثل هـذه الفئات يشكل خطراً أمنيـاً بقدر ما يمثلـه مـن خطورة صحيـة بالغة فـي نقل العدوى وانتشارها بيـن الحجاج والعاملين.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية وضعت الخطـط الأمنية والمروريـة وخطـط التفويج وإدارة الحشود وخطط الطوارئ، بما يضمن تحقيق الاشتراطات الصحية، ويسهم في إنجاح موسم الحج، وعدم انتشار الوباء بين الحجاج أو المشاركين في خدمتهـم من مختلف الجهات.

يذكر أن قيادة قوات أمن الحج، أعلنت أيضا اليوم، استحداث قوة دوريات سرية لتعزيز العمل الأمني والمروري في الحج.

 

موسم الحج
الأمن العام
المشاعر المقدسة
طوق أمني

التعليقات

غايب
غايب عدد التعليقات : 3
منذ 25 دقيقة
فين الحجاج ؟!

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غايب
دول غير إسلامية صارت تحافظ على دين الله أكثر من الدول الإسلامية
غايب
فين الحجاج ؟!
غايب
فين الحجاج ؟!
فيصل العنزي
ليش مضغوطين ومنقهرين الكل شايف وعارف أن لاعبين الهلال هم خير من يمثل الوطن في جميع المحافل الكرويه
ابو رياض الحربي
يازينك ساكت انت بالذات عار على المجتمع ارقد ارقد

أخر الأخبار

فيديو نادر لـ الملك فهد يتحدث فيه عن هدف لماجد عبدالله
فيديو نادر لـ الملك فهد يتحدث فيه عن هدف لماجد عبدالله
منذ 23 دقيقة 1300
الزبيدي يضع شرطا للتوقيع مع الأهلي 
الزبيدي يضع شرطا للتوقيع مع الأهلي 
منذ 29 دقيقة 1283
أمانة المدينة تعلن عن توفر فرص وظيفية للتخصصات الهندسية
أمانة المدينة تعلن عن توفر فرص وظيفية للتخصصات الهندسية
منذ 32 دقيقة 1163
منع مشهورة تركية من صعود طائرة بسبب ملابسها
منع مشهورة تركية من صعود طائرة بسبب ملابسها
منذ 33 دقيقة 354
طريقة بسيطة لطرد الهواء الساخن من السيارة في الصيف
طريقة بسيطة لطرد الهواء الساخن من السيارة في الصيف
منذ 57 دقيقة 1672
ضبط 10مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج
ضبط 10مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج
منذ 58 دقيقة 1291
أنواع سيارات سيدان المتواجدة بسوق المملكة 2021
أنواع سيارات سيدان المتواجدة بسوق المملكة 2021
منذ ساعة 1266
بالفيديو .. "الصحة": نستهدف تطعيم نصف مليون شخص يوميًا بلقاح كورونا
بالفيديو .. "الصحة": نستهدف تطعيم نصف مليون شخص يوميًا بلقاح كورونا
منذ ساعة 1384
مرور الرياض يعلن عن إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً بسبب أعمال الصيانة "فيديو"
مرور الرياض يعلن عن إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً بسبب أعمال الصيانة "فيديو"
منذ ساعة 1446
"الخضيري": الميكرويف لا يسبب السرطان
"الخضيري": الميكرويف لا يسبب السرطان
منذ ساعة 1394