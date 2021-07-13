سيدات يزعمن تغيير ملامح امرأة بعد وفاتها

القاهرة (صدى):
زعم عدد من النساء أن "كرامات الصالحين" ظهرت على سيدة بعد وفاتها، بعدما قالت سيدات القرية اللواتي حضرن تغسيل جثمانها إن ملامح وجهها تغيرت وكأنها في سن صغير.
وقال نجل شقيقة السيدة المتوفاة في مصر: "لاحظت السيدات اللاتي حضرن تغسيلها وجود رائحة عطر جميلة تفوح في المكان، وبعض العلامات الأخرى التي حكين عنها، وهي أن ملامحها عادت شباب مرة أخرى، وبدت كأنها في سن صغيرة، رغم أنها توفيت عن عمر ناهز 69 عامًا".
في حين أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه: "ما ذكر في هذه القصة ليست كرامات إنما خرافات وفلكلور قديم لا أصل له في الشرع ولا قيمة له في الوزن، والأولى للمجتمع أن يلجأ لفقه الأولويات، فهذا لم يحدث للصحابة، أفضل الناس وأقربهم إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام .
وأضاف : "هناك ما يعرف بالكرامات للصالحين، وليست كهذه، ولكن الكرامة في العقيدة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد صالح وفي صور معينة".