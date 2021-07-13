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أمير القصيم يدشن برنامج أضحيتي في بلدي11 ويتسلم تقرير مبادرة نهر العطاء في نسختها الثانية 

منذ 18 ساعة
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أمير القصيم يدشن برنامج أضحيتي في بلدي11 ويتسلم تقرير مبادرة نهر العطاء في نسختها الثانية 

محمد المحسن (صدى):
دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، برنامج الزاد الخيري ببريدة السنوي (أضحيتي في بلدي 11 للعام 1442هـ )، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والمشرف العام على الشؤون التنموية بإمارة القصيم فهد الدبيخي .

واستمع سمو أمير القصيم من قبل المشرف العام على الزاد الخيري المهندس عثمان البشر عن ما يقوم به الزاد من تأمين الأضاحي للمواطنين بسعر منافس ، والإتاحة للمتبرع باختيار الأضحية حية أو مذبوحة أو استلام جزء منها أو توكيل الزاد الخيري بتوزيعها على المستفيدين ، متحدثاً عن النجاحات التي حققها البرنامج في السنوات الماضية.

عقب ذلك تسلم سموه حملة الزاد الخيري في مبادرة نهر العطاء بنسختها الثانية، مستمعاً لشرح عن هذه المبادرة التي من خلالها تم توزيع العديد من السلال الغذائية للمستفيدين من الزاد الخيري، وآلية توزيعها خلال شهر رمضان، بدعم من المحسنين والمتبرعين.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالمبادرات والجهود التي يقوم بها الزاد الخيري ببريدة ، منوهاً بما شاهده واطلع عليه خلال اللقاء من العديد من المبادرات ، ومن المشاركات الفاعلة في مبادرة نهر العطاء في نسختها الثانية ، سائلاً الله أن يوفق الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك المبادرة، مثنياً على دور المتطوعين والمتطوعات المشاركين فيها.

وفي نهاية اللقاء كرم سمو أمير منطقة القصيم ، المدير التنفيذي للزاد الخيري فهد بن إبراهيم القرعاوي ، تقديراً لما يقوم به من جهود كبيرة خيرية واجتماعية تخدم المجتمع المحلي.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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