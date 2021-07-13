نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الأحوال المدنية" توضح طريقة الاستفادة من خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم

منذ 6 ساعات
1890
"الأحوال المدنية" توضح طريقة الاستفادة من خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم

الرياض (صدى):
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، أبرز المعلومات عن خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم من خلال خدمات ⁧"الأحوال المدنية⁩" الإلكترونية عبر منصة ⁧أبشر⁩ أفراد.

وقالت الأحوال المدنية، أن خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجلة المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر أفراد».

وأشارت إلى أن طريقة الاستفادة من الخدمة: تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة "أبشر أفراد" ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات، بينما متطلبات الخدمة: نسخة من شهادة الميلاد "إن وجدت"، ونسخة من سجل الأسرة، ونسخة من صك حصر الورثة "إن وجد"، لافتة إلى أن المستفيدون من الخدمة هم: المواطنون والمواطنات.

 

 

الأحوال المدنية
أبشر أفراد
سجلات الأبناء
سجل الأم

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

أخر الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين 
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين 
منذ 12 دقيقة 1122
نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
منذ 30 دقيقة 1236
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
منذ 32 دقيقة 1235
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
منذ 57 دقيقة 465
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
منذ ساعة 1326
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
منذ ساعة 1325
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
منذ ساعتين 1591
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
منذ ساعتين 1632
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
منذ ساعتين 1330
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
منذ ساعتين 1486