تطبيق جديد يكشف مدى مقاومة الهاتف للماء

وكالات (صدى):
تمكن الخبراء من التوصل لاكتشاف تطبيق رائع متاح لمستخدمي نظام التشغيل "أندرويد" يكشف عن معلومات مهمة حول "صحة" الهاتف الذكي.
وأوضح الخبراء أن التطبيق يسمى "اختبار مقاومة الماء" (Water Resistance Tester)، والذي يمكنه التحقق مما إذا كان الهاتف ما يزال قادرا على النجاة من الغطس في الحمام أو إذا كنت ستواجه فاتورة إصلاح باهظة الثمن.
ورصد التطبيق في الأصل بواسطة Android Police،و متاح للتنزيل على متجر "غوغل بلاي" وهو يساعد في اختبار ما إذا كانت معايير مقاومة الماء IP67 / IP68 على هاتفك ما تزال سليمة باستخدام مقياس الضغط المدمج في جهازك".
ويهدف هذا التطبيق إلى الكشف عن مدى مقاومة الهاتف للماء بعد سنوات من الاستخدام، ويعمل التطبيق ببساطة عن طريق استشعار الضغط، عبر مقياس الضغط الداخلي مع مطالبة المستخدمين بالضغط على الشاشة بإبهامهم.