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تطبيق جديد يكشف مدى مقاومة الهاتف للماء

منذ 6 ساعات
1773
تطبيق جديد يكشف مدى مقاومة الهاتف للماء

وكالات (صدى):
تمكن الخبراء من التوصل لاكتشاف تطبيق رائع متاح لمستخدمي نظام التشغيل "أندرويد" يكشف عن معلومات مهمة حول "صحة" الهاتف الذكي.

وأوضح الخبراء أن التطبيق يسمى "اختبار مقاومة الماء" (Water Resistance Tester)، والذي يمكنه التحقق مما إذا كان الهاتف ما يزال قادرا على النجاة من الغطس في الحمام أو إذا كنت ستواجه فاتورة إصلاح باهظة الثمن.

ورصد التطبيق في الأصل بواسطة Android Police،و متاح للتنزيل على متجر "غوغل بلاي" وهو يساعد في اختبار ما إذا كانت معايير مقاومة الماء IP67 / IP68 على هاتفك ما تزال سليمة باستخدام مقياس الضغط المدمج في جهازك".

ويهدف هذا التطبيق إلى الكشف عن مدى مقاومة الهاتف للماء بعد سنوات من الاستخدام، ويعمل التطبيق ببساطة عن طريق استشعار الضغط، عبر مقياس الضغط الداخلي مع مطالبة المستخدمين بالضغط على الشاشة بإبهامهم.

أندرويد
تطبيق جديد
مقاومة الهاتف للماء

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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