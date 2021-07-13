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أمير المدينة المنورة: المملكة ضحت بالمكاسب الاقتصادية لحفظ النفس البشرية خلال الجائحة (فيديو)

منذ 7 ساعات
1766
أمير المدينة المنورة: المملكة ضحت بالمكاسب الاقتصادية لحفظ النفس البشرية خلال الجائحة (فيديو)

المدينة المنورة (صدى):
أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، أن المملكة أثبتت جهودها في التعامل مع جائحة كورونا والحد من انتشارها.

وقال أمير المدينة المنورة: "لقد برهنت المملكة العربية السعودية على منهجيتها باحترافية التعامل مع الجائحة من خلال تضافر جهود كل الجهات الحكومية والأهلية والخيرية في منظومة عمل منسقة ومستمرة حققت ولله الحمد نتائج بالغة الإيجابية في الحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه".

وأضاف الأمير فيصل بن سلمان، أن المملكة: "ضحت بالمكاسب الاقتصادية في سبيل حفظ النفس البشرية وكان للمواطن والمقيم وعي وإدراك مثالي في التعاطي مع هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية للوصول إلى الهدف المنشود ".

المدينة المنورة
الأمير فيصل بن سلمان
فيروس كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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