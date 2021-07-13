شركة أرامكو السعودية للتجارة توفر وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة أرامكو السعودية للتجارة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة بمجال الموارد البشرية بالظهران.
وأوضحت أن الوظيفة المطلوبة هي مُمثل الموارد البشرية، واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الموارد البشرية، ويجيد اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، ويجيد استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
وأضافت أنه يمكن التقديم، وهرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال بوابة الشركة