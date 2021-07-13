بالفيديو.. رئيس "تسلا" : على السائقين استخدام القيادة الذاتية بحذر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا"، عن الإصدار التالي من برنامج القيادة الذاتية الكاملة، الذي يزعم أنه يمنح سياراتها القدرة على الانصياع لإشارات المرور وتغيير الممرات تلقائيا دون أي تدخل بشري.
وأكد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، على ضرورة تجنب الاعتماد المفرط على تقنية القيادة المساعدة عند استخدام الإصدار التجريبي 9 من برنامج القيادة الذاتية الكاملة FSD، قائلًا أن: "السلامة هي دائما أولوية قصوى لدى شركة تسلا".
ونشر إيلون ماسك ملاحظات تحذر السائقين من الإفراط في الاعتماد على القيادة الذاتية الكاملة، قائلًا: "القيادة الذاتية الكاملة في نسخة تجريبية مبكرة ويجب استخدامها بحذر كافٍ، وقد تفعل شيئا خاطئا في أسوأ الأوقات، لذلك يجب عليك دائما إبقاء يديك على عجلة القيادة وإيلاء اهتمام إضافي للطريق" .
وتعد القيادة الذاتية الكاملة نظاما آليا جزئيا من المستوى الثاني وفقا لمعايير جمعية مهندسي السيارات، الأمر الذي يتطلب من السائقين إبقاء أيديهم على عجلة القيادة وأعينهم على الطريق.