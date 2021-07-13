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بالفيديو.. رئيس "تسلا" : على السائقين استخدام القيادة الذاتية بحذر

منذ 9 ساعات
1984
بالفيديو.. رئيس "تسلا" : على السائقين استخدام القيادة الذاتية بحذر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا"، عن الإصدار التالي من برنامج القيادة الذاتية الكاملة، الذي يزعم أنه يمنح سياراتها القدرة على الانصياع لإشارات المرور وتغيير الممرات تلقائيا دون أي تدخل بشري.

وأكد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، على ضرورة تجنب الاعتماد المفرط على تقنية القيادة المساعدة عند استخدام الإصدار التجريبي 9 من برنامج القيادة الذاتية الكاملة FSD، قائلًا أن: "السلامة هي دائما أولوية قصوى لدى شركة تسلا".

ونشر إيلون ماسك ملاحظات تحذر السائقين من الإفراط في الاعتماد على القيادة الذاتية الكاملة، قائلًا: "القيادة الذاتية الكاملة في نسخة تجريبية مبكرة ويجب استخدامها بحذر كافٍ، وقد تفعل شيئا خاطئا في أسوأ الأوقات، لذلك يجب عليك دائما إبقاء يديك على عجلة القيادة وإيلاء اهتمام إضافي للطريق" .

وتعد القيادة الذاتية الكاملة نظاما آليا جزئيا من المستوى الثاني وفقا لمعايير جمعية مهندسي السيارات، الأمر الذي يتطلب من السائقين إبقاء أيديهم على عجلة القيادة وأعينهم على الطريق.

سيارات
تسلا
القيادة الذاتية الكاملة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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