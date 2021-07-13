إلهام الفضالة تعلن زواجها من شهاب جوهر

خالد الظفيري (صدى):
شاركت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة جمهورها صورة جديدة لها على حسابها بتطبيق انستجرام، مع زميلها في مسلسلها الجديد "من بعدي الطوفان، وهو الممثل الكويتي شهاب جوهر.
وعلقت إلهام الفضالة على الصورة قائلة:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على شهاب جوهر"، وذلك بعد ساعات من نشر الإعلامية الكويتية مي العيدان خبر زواج الثنائي الفني المفاجيء عبر حسابها على تطبيق انستجرام.
ونشرت مي العيدان صورة ظهرت فيها إلهام الفضالة بفستان أبيض وتحمل باقة من الورود، بينما كان شهاب يقف إلى جانبها، وعلقت عليها قائلة" ألف مبروك زواج إلهام الفضالة وشهاب جوهر"، من دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى.
وأحدث هذا المنشور حالة من الجدل، وضجة كبيرة بين رواد السوشال ميديا، الذين أبدوا صدمتهم واستغرابهم، حيث إن الفضالة لم تعلن انفصالها عن زوجها ووالد ابنتيها، وكانت دومًا تتغزل به وتعلق بأنه شبيه بالفنان اللبناني راغب علامة، وترفض إظهاره للجمهور خوفًًا عليه من الحسد.