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إلهام الفضالة تعلن زواجها من شهاب جوهر

منذ ساعة
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إلهام الفضالة تعلن زواجها من شهاب جوهر

خالد الظفيري (صدى):
شاركت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة جمهورها صورة جديدة لها على حسابها بتطبيق انستجرام، مع زميلها في مسلسلها الجديد "من بعدي الطوفان، وهو الممثل الكويتي شهاب جوهر.

وعلقت إلهام الفضالة على الصورة قائلة:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على شهاب جوهر"، وذلك بعد ساعات من نشر الإعلامية الكويتية مي العيدان خبر زواج الثنائي الفني المفاجيء عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

ونشرت مي العيدان صورة ظهرت فيها إلهام الفضالة بفستان أبيض وتحمل باقة من الورود، بينما كان شهاب يقف إلى جانبها، وعلقت عليها قائلة" ألف مبروك زواج إلهام الفضالة وشهاب جوهر"، من دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى.

وأحدث هذا المنشور حالة من الجدل، وضجة كبيرة بين رواد السوشال ميديا، الذين أبدوا صدمتهم واستغرابهم، حيث إن الفضالة لم تعلن انفصالها عن زوجها ووالد ابنتيها، وكانت دومًا تتغزل به وتعلق بأنه شبيه بالفنان اللبناني راغب علامة، وترفض إظهاره للجمهور خوفًًا عليه من الحسد.

زواج
إلهام الفضالة
شهاب جوهر

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13735
منذ ساعة
مبرووووووووووووووووووووووووووك
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9499
منذ 54 دقيقة
هذول كان لهم مسلسل في رمضان على ما أعتقد ***!!!

يبدو أن السنارة بينهم غمزت *** على العموم مبروووك ***!!
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7057
منذ 46 دقيقة
وجهها كله عمليات تجميل 😂👏
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130562
منذ 34 دقيقة
عجوز من بعد هاالعمر والنجخ الرهيب ، تدور الزواج ..

.. على قولة القايل // يوم شاب ودوه الكتاب ..

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أبو فراس
الخطأ مشترك؛ لايخلون رجل بأمرأة فإن الشيطان ثالثهما. كيف يُسمح له بالدخول على امرأة وحدها بالمنزل! وكيف يناديها لتساعده فتستجيب له!

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