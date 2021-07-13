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طبيب نساء يتحرش بـ 6 آلاف امرأة ويدفع 73 مليون دولار تعويضات

منذ ساعة
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طبيب نساء يتحرش بـ 6 آلاف امرأة ويدفع 73 مليون دولار تعويضات

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أقدم طبيب نسائي على دفع تعويضات بقيمة 73 مليون دولار؛ وذلك في دعوى قضائية زعمت أن حوالى 6 آلاف امرأة تعرضن للاعتداء الجنسي من قِبَل الطبيب.

وأصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي الاثنين الماضي، موافقته النهائية على قيام طبيب نسائي في جامعة كاليفورنيا، بدفع التعويضات.

وتضمنت الدعوى الجماعية، التي تقدم بها الضحايا في 2019، ادعاءات مفادها أنه في الفترة من 1983 إلى 2018، قام الدكتور جيمس هيبس، بالتحرش بالنساء أثناء استخدام مسبار الموجات فوق الصوتية، أو أدلى بتعليقات غير ملائمة أثناء الفحوصات في مركز صحة الطلاب بجامعة كاليفورنيا.

وكان أكثر من 100 من المرضى السابقين لـ"هيبس" قد قدموا ادعاءات أو رفعوا دعاوى قضائية فردية، لكن الدعوى الجماعية تشمل جميع الضحايا المحتملين.

وسيحصل كل منهم على ما بين 2500 دولار و250 ألف دولار، مع وجود مبالغ أكبر تشمل مدى الإصابة الجسدية والاضطراب العاطفي، كما تقرره لجنة من الخبراء.

تحرش
يتحرش
كاليفورنيا
طبيب نساء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130562
منذ ساعة
مجرمون ..
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 24
منذ ساعة
ومثل هذه القضايا كثيرة في امريكا واوربا لكن السؤال لماذا لم نسمع عن محاسبة طبيب نساء وولادة بالتحرش بالنساء في الدول العربية

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أبو فراس
الخطأ مشترك؛ لايخلون رجل بأمرأة فإن الشيطان ثالثهما. كيف يُسمح له بالدخول على امرأة وحدها بالمنزل! وكيف يناديها لتساعده فتستجيب له!

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