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صور نادرة تظهر استقبال الملك سعود في البحرين عام 1954

منذ ساعة
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صور نادرة تظهر استقبال الملك سعود في البحرين عام 1954

نايف السالم (صدى):
كشفت صور نادرة عن لحظة استقبال الملك سعود - رحمه الله - في البحرين من قبل حاكم البحرين حينها الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك من المطار إلى قصر القضيبية في عام 1954 م.

وأظهرت الصور، ‏الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها، وهو يقدم لضيفه الملك سعود، المقيم السياسي البريطاني في الخليج سير برنارد باروز في 1954 م.

وأبرزت ‏صورة نادرة أخرى، الشيخ سلمان بن حمد والملك سعود - رحمهما الله - في شركة متجر الشرق الأوسط بدعوة من مالكها الشيخ إسحاق عبدالرحمن الذي استضافهم واستقبلهم في شركته خلال زيارة الملك سعود إلى البحرين.

 

 

الملك سعود
البحرين
صور نادرة
الشيخ سلمان بن حمد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130562
منذ ساعة
الله يرحمهم .. آمين ..
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13735
منذ ساعة
يالله انا طالبك حمرَ هوى بالي

هذه الأبيات لشاعرقحطاني
يقال له فراج ابن زيفه القرقاح القحطاني
وقال هذه الأبيات عندما كان مارا بمنطقة تسمى (بظهرة عليه) تقع بين الرياض والحريق.


وقد غناها ( مطلق الذيابي ) سمير الوادي قبل 30 سنه

يالله أني طالبك حمرا هوى بالي لاروح الجيش حاديها أشهب اللالي



ويقول في اولها

قال ابن قرقاح عدى مرقب عالي ,,, باعلى المراقيب تومي بي هبايبها

هيضني الرجم وانا من قبلهم سالي ,,, وهيض القلب اوطان شطيت ابها


بعض من القصيدة:

يالله انا طـالبـك حمـرا هــوا بـالـي ***** لـي روّح الجـيـش طـفّـاح جـنايبـها
اللـي عـلى كـورها واللي بلحبالي ***** واللي على المردفه واللي بغاربها
يا بنـدق(....) يـللي مـالـك أمثـالـي ***** اللي ليّا جـت ليـال الصـيد عـجـبها
اللـه يرحمـك يا عـود شـراهـا لـي ***** من واحـد جـابها للسـوق جـالـبها
حـديـدهـا واذكـر الله كـنـه ريـالـي ***** كن الحـيايا تطـوّي في مقـاضـبـها
ربعي ليا جو من المقناص زعالي ***** احدن مدح بنـدقه واحـدن يعذربها
بشـرتهم بالعـشا من عـقب مقيالي ***** والقايده مع مـرد الكوع ضـاربها

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