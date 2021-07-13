صور نادرة تظهر استقبال الملك سعود في البحرين عام 1954

نايف السالم (صدى):
كشفت صور نادرة عن لحظة استقبال الملك سعود - رحمه الله - في البحرين من قبل حاكم البحرين حينها الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك من المطار إلى قصر القضيبية في عام 1954 م.
وأظهرت الصور، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها، وهو يقدم لضيفه الملك سعود، المقيم السياسي البريطاني في الخليج سير برنارد باروز في 1954 م.
وأبرزت صورة نادرة أخرى، الشيخ سلمان بن حمد والملك سعود - رحمهما الله - في شركة متجر الشرق الأوسط بدعوة من مالكها الشيخ إسحاق عبدالرحمن الذي استضافهم واستقبلهم في شركته خلال زيارة الملك سعود إلى البحرين.