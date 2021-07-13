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صحة الشرقية تُنفذ أكثر من 10 آلاف زيارة توعوية للوقاية من فيروس كورونا

منذ 20 ساعة
1416
صحة الشرقية تُنفذ أكثر من 10 آلاف زيارة توعوية للوقاية من فيروس كورونا

ريم عبدالعزيز (صدى):
قالت صحة الشرقية أنها نفّذت أكثر من 10 آلاف زيارة توعوية بهدف رفع الوعي المجتمعي للوقاية من فيروس كورنا والحد من انتشاره حيث شملت الزيارات منشآت تجارية متنوعة من مقاهي ومطاعم وأيضا المساجد والمنشآت الصحية والأماكن العامة والصالات الرياضية النسائية والرجالية وصالونات التزيين النسائية في " الدمام، الخبر، الجبيل، الظهران، القطيف "

وقد تضمنت الزيارات توزيع العديد من المنشورات التوعوية المتنوعة التي تشمل "أرقام البلاغات، والتأكيد على مسافات التباعد،وضرورة التعقيم لليدين، والحث على أخذ خطوة اللقاح لزيادة المناعة المجتمعية، والبروتكولات وذلك بعدة لغات لتثقيف جميع الجنسيات، "

حيث أطلقت صحة الشرقية مبادراتها التوعوية بمنتجات مختلفة عبر وسائل التواصل والمنصات الإعلامية والرسائل النصية وشاشات الطرق وشبكات تلفزيون الأسواق المركزية كما قامت بتوظيف جهود طاقم الصحة العامة والمتطوعين التابعين لها والجهات المشاركة من كل وسائل الإعلام والإعلان المرئية والمسموعة والمقروءة وجميع وسائل التواصل الإجتماعي والمجمعات التجارية بهدف تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية، إضافةً إلى التنسيق مع( 45 )جهة حكومية وبالتعاون مع أمارة المنطقة الشرقية وأمانة الشرقية و (30) جهة قطاع خاص وعدد من الجمعيات و 30 جهة إعلامية بنشر منتجات توعوية متنوعة تنصح بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، والتسجيل عبر تطبيق (صحتي) لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة.

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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