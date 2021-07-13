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خطوات التسجيل في منصة أبشر لمواطني مجلس التعاون والمقيمين

منذ 7 ساعات
1710
خطوات التسجيل في منصة أبشر لمواطني مجلس التعاون والمقيمين

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات التسجيل في منصة أبشر لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة.

وذكرت أنه يمكن لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين التابعين والزوار التسجيل في المنصة من خلال اتباع الخطوات التالية : الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية - تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم - تأكيد عملية التسجيل.

بالإضافة إلى تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل "أبشر"، ومن خلال البنوك السعودية.

وأشارت الجوازات إلى أنه يمكن للمواطن الخليجي والزائر التسجيل في "أبشر" بموجب رقم الحدود، كما يمكن للتابعين المقيمين التسجيل بموجب رقم هوية مقيم

 

مقيم
المديرية العامة للجوازات
الجوازات
مجلس التعاون
تأشيرات الزيارة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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