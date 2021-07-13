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شركة ايكيا توفر وظائف شاغرة بجدة والظهران

منذ 8 ساعات
1807
شركة ايكيا توفر وظائف شاغرة بجدة والظهران

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة ايكيا العالمية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى بجدة والظهران.

وأوضحت أن الوظائف المتوفرة هي موظف خدمة العملاء (الظهران) واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة فأعلى, ولديه خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء، ويفضّل بقطاع البيع بالتجزئة، ومُحلل تجربة العملاء (جدة)، واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، ولديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، ويفضّل بقطاع البيع بالتجزئة.

وأضافت أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1442/12/03هـ الموافق 2021/07/13م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، مبينة أن التقديم عبر بوابة الشركة.

1- موظف خدمة العملاء (الظهران)

2- مُحلل تجربة العملاء (جدة)

جدة
الظهران
وظائف شاغرة
شركة ايكيا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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