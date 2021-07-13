نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تنفيذ حكم القتل حداً بمواطن قتل زوجته خنقًا في القريات

منذ ساعتين
10965
6
تنفيذ حكم القتل حداً بمواطن قتل زوجته خنقًا في القريات

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة بمنطقة الجوف، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).

أقدم / خالد بن علي بن جروح الأشجعي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل زوجته / عهود بنت راضي بن جربوع العنزي ـ سعودية الجنسية ـ، وذلك بخنقها مما أدى لوفاتها .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل حداً لقتله المجني عليها غيلة, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني/ خالد بن علي بن جروح الأشجعي اليوم الثلاثاء 3 / 12 / 1442 هـ، بمحافظة القريات بمنطقة الجوف .

وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

تنفيذ حكم القتل
وزارة الداخلية
منطقة الجوف

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9499
منذ ساعتين
لا حول ولا قوة إلا بالله **

الحمد لله لتنفيذ شرع الله **
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130562
منذ ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. الحمد لله على تنفيذ حكم الله في خلقه ..
نبيل
نبيل عدد التعليقات : 85
منذ ساعة
غفر الله لهم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14677
منذ ساعة
زنط الرقبة .. لا حول ولا قوة إلا بالله

أضعف ما في جسم الإنسان رقبته.. فهي لا تحتمل ضغط ٥ اتمسفير ما بالكم بضغط العضلات
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7057
منذ ساعة
الحمدلله على نعمة الإسلام والعدل في القصاص، نريد تغليظ العقوبة على السارقين فهم كثروا واعاثو بالأرض الفساد قطع الايدي مهم أمام الملأ لكي تتوقف الجرائم.
كان زمان
كان زمان عدد التعليقات : 5593
منذ 32 دقيقة
يارب لك الحمد

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عاش من سمع صوتك
د محمد ماجد بخش
أخوة السياسة : لا تخلطوا بين مفاهيم الحروب والحدود
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. التهور ماهو زين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
أبو فراس
الخطأ مشترك؛ لايخلون رجل بأمرأة فإن الشيطان ثالثهما. كيف يُسمح له بالدخول على امرأة وحدها بالمنزل! وكيف يناديها لتساعده فتستجيب له!

أخر الأخبار

فيديو مؤثر لشاب شاب يصرخ وينادي على والدته المتوفاة جراء حريق مستشفى الحسين
فيديو مؤثر لشاب شاب يصرخ وينادي على والدته المتوفاة جراء حريق مستشفى الحسين
منذ دقيقتين 128
مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع
مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع
منذ 7 دقائق 1184
قصة اتفاق جمع بين الملك سعود وملك الأردن في قمة " أنشاص "
قصة اتفاق جمع بين الملك سعود وملك الأردن في قمة " أنشاص "
منذ 11 دقيقة 1354
بالفيديو..وزير الحج والعمرة المكلف: المملكة أظهرت قدرتها في الرعاية الصحية للحجاج
بالفيديو..وزير الحج والعمرة المكلف: المملكة أظهرت قدرتها في الرعاية الصحية للحجاج
منذ 17 دقيقة 1247
"الأحوال المدنية" توضح طريقة الاستفادة من خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم
"الأحوال المدنية" توضح طريقة الاستفادة من خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم
منذ 22 دقيقة 1394
بالفيديو.. مدير الأمن العام: وضع طوق أمني على حمى المشاعر لإنجاح موسم الحج
بالفيديو.. مدير الأمن العام: وضع طوق أمني على حمى المشاعر لإنجاح موسم الحج
منذ 26 دقيقة 1420
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيد المقابلات الشخصية على الوظائف الصحية
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيد المقابلات الشخصية على الوظائف الصحية
منذ 32 دقيقة 1307
تطبيق جديد يكشف مدى مقاومة الهاتف للماء
تطبيق جديد يكشف مدى مقاومة الهاتف للماء
منذ 46 دقيقة 1490
سيدات يزعمن تغيير ملامح امرأة بعد وفاتها
سيدات يزعمن تغيير ملامح امرأة بعد وفاتها
منذ 51 دقيقة 739
"الجمارك" تمنع دخول أكثر من 1.1 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية
"الجمارك" تمنع دخول أكثر من 1.1 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية
منذ 57 دقيقة 1499