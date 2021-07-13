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انفجار اطار سيارة في وجه عامل بنشر
منذ 8 ساعات
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14688
منذ 8 ساعات
P V = n R T
علاقة مهمة إذا زاد الضغط زاد حجم الهواء وتم زيادة عدد الجزيئات مما يحدث طاقة حركية لها علاقة بثبات محيط الكتلة وثبات قانون ربط ارتفاع درجة الحرارة والقوة الحركية
رااايق
عدد التعليقات : 9499
منذ 8 ساعات
اللي أنفجر الأطار اللي ورى(ا) ما أحد المسه **!!!!!!!!!!!!!
خالد
عدد التعليقات : 1420
منذ 8 ساعات
ياكذبكم بس .... اجل انفجر بوجه العامل هههههههه
اللي انفجر بعيد عن العامل
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130593
منذ 8 ساعات
سبحان من انجاه ..
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13744
منذ 8 ساعات
لا الوجه ولا أملج،الإطار اللي كان العامل عنده ماصابه شئ..
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أحدث التعليقات
ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧
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