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كيفية تجنب مرضى الكوليسترول للأضرار الصحية لتناول اللحوم خلال عيد الأضحى

منذ 10 ساعات
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كيفية تجنب مرضى الكوليسترول للأضرار الصحية لتناول اللحوم خلال عيد الأضحى

أميرة خالد (صدى):
يتعرض مرضى الكوليسترول لبعض الأضرار الصحية في حال الإفراط في تناول اللحوم، فيما يزداد في عيد الأضحى تناول اللحوم الحمراء لذلك يجب على مرضى الكوليسترول اتباع عدد من الإرشادات الهامة، تجنبا للإصابة بأي مضاعفات صحية.

وأكد خبراء التغذية، على مرضى الكوليسترول بالابتعاد عن تناول لحم الضأن لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون، لأن حالتهم الصحية تتطلب منهم انتقاء اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، وتناول اللحم المسلوق أو المشوي، فهو يقلل من السعرات الحرارية به.

وينصح بالابتعاد عن اللحوم المقلية في الزيت أو السمن، لأن القلي يكسب اللحم نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تعرضهم للإصابة بأضرار جسيمة، لعل أبرزها تصلب الشرايين، فضلًا عن تناول طبق من السلطة بجانب اللحم، لأن الخضراوات تحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تقلل من امتصاص الدهون.

وتعد المكسرات من الأطعمة المهمة لمرضى الكوليسترول، لاحتوائها على نسبة معتدلة من الدهون الصحية، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار بالدم، ولابد من تناول كوب من الزبادي بعد اللحم، للاستفادة من محتواه العالي من حمض البروبيوتيك، وهو عبارة عن بكتيريا جيدة تسهل حركة الأمعاء وتحسِّن عملية الهضم وتقي من الإصابة بالإمساك والانتفاخ.

 

اللحوم
عيد الأضحى
أضرار صحية
مرضى الكوليسترول

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9499
منذ 7 ساعات
عيد الأضحى ما فبه غير الذبايخ على الصحون و المفاطيح **!!!

عاد كل واحد يعرف اللي فيه من أمراض والله يسهل الأمور ** !!!

عاد مع كورونا والأجرات الأحترازيه الوضع بيكون غير وأن شاء الله أسهل **!!!
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81317
منذ ساعة
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ الوطوطه هذي ماش

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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