كيفية تجنب مرضى الكوليسترول للأضرار الصحية لتناول اللحوم خلال عيد الأضحى

أميرة خالد (صدى):
يتعرض مرضى الكوليسترول لبعض الأضرار الصحية في حال الإفراط في تناول اللحوم، فيما يزداد في عيد الأضحى تناول اللحوم الحمراء لذلك يجب على مرضى الكوليسترول اتباع عدد من الإرشادات الهامة، تجنبا للإصابة بأي مضاعفات صحية.
وأكد خبراء التغذية، على مرضى الكوليسترول بالابتعاد عن تناول لحم الضأن لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون، لأن حالتهم الصحية تتطلب منهم انتقاء اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، وتناول اللحم المسلوق أو المشوي، فهو يقلل من السعرات الحرارية به.
وينصح بالابتعاد عن اللحوم المقلية في الزيت أو السمن، لأن القلي يكسب اللحم نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تعرضهم للإصابة بأضرار جسيمة، لعل أبرزها تصلب الشرايين، فضلًا عن تناول طبق من السلطة بجانب اللحم، لأن الخضراوات تحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تقلل من امتصاص الدهون.
وتعد المكسرات من الأطعمة المهمة لمرضى الكوليسترول، لاحتوائها على نسبة معتدلة من الدهون الصحية، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار بالدم، ولابد من تناول كوب من الزبادي بعد اللحم، للاستفادة من محتواه العالي من حمض البروبيوتيك، وهو عبارة عن بكتيريا جيدة تسهل حركة الأمعاء وتحسِّن عملية الهضم وتقي من الإصابة بالإمساك والانتفاخ.