فتاة تتمسك باتمام زواجها من عريسها بالمستشفى بعد تعرضه لحادث أليم

إسلام آباد (صدى):
تعرض عريس باكستاني لحادث سيارة أليم قبل يوم واحد فقط من حفل زفافه؛ ليتم نقله إلى المستشفى على الفور، فيما ركضت عروسه إليه مسرعة وتزوجت منه داخل المستشفى.
وظهرت العروس جالسة بالقرب من طاولة عقد القران بينما كان العريس الباكستاني برفقة والدته جالسين على سرير المستشفى، وبعد عقد القران وقف العروسان لعمل جلسة تصوير داخل المستشفى.
وكان العريس وهو من سكان بلدة دنكال في منطقة جوجرانوالا في البنجاب، وعروسه ماريا سيتزوجان لكن لسوء الحظ تعرض لحادث سير وأصيب بكسر في ساقه قبل الزفاف بيوم، وبدلاً من تأجيل حفل الزفاف، أتموا عقد القران بعد الحصول على إذن من إدارة المستشفى.