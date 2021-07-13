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سواق الباص شاف الموت
منذ 8 ساعات
1420
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 9499
منذ 8 ساعات
شسالفة هذا من طلع **!!!! هههههههههههههههه
رااايق
عدد التعليقات : 9499
منذ 8 ساعات
من وين طلع **؟!
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130593
منذ 7 ساعات
من وين نزل مدرعم ، من السطح .....!!!؟
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13744
منذ 7 ساعات
سقوط من أعلا جانب الكوبري،لأن السياج الجانبي للكبري سقط قبل الباص..
رااايق
عدد التعليقات : 9499
منذ 6 ساعات
من جد فيه سواق توني أنتبه **!!!!
يحمد الله أن نجا من الموت لو جاوب عليه الباص كان أنفعص تحته *!!
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أحدث التعليقات
ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧
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