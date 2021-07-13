نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

محمد رشاد يعلق على شائعات عودته إلى مي حلمي: العاقل لا يلدغ مرتين

منذ 9 ساعات
1335
2
محمد رشاد يعلق على شائعات عودته إلى مي حلمي: العاقل لا يلدغ مرتين

أميرة خالد (صدى):
علق المطرب المصري محمد رشاد، على ما تردد بشأن عودته إلى الإعلامية مي حلمي، مجددًا بعد انفصالهما بشكلٍ رسمي.

وقال محمد رشاد : «أنا شايف أخبار بتنزل عن حياتي الشخصية ومسيجات بتتبعت لي تسألني هو في عودة ولا إيه، وصحف للأسف بتكتب أخبار كاذبة تمامًا".

وأضاف : أحب أقول لكم بس حاجة لأنكم تهموني وأنتم أسرتي الكبيرة وسندي بعد ربنا سبحانه وتعالي، العاقل لا يُلدغ مرتين، وهذه الأخطاء لا يكررها العقلاء صباحكم جميل.

وتابع : كلمتين لكل حد مهم في حياتي، أنا مش شايف غير شغلي ومستقبلي وأهلي وبس وتاني، رجاء خاص لكل أخواتي وزمايلي الصحفيين ياريت قبل تصدير أي خبر يخص اسمي الرجوع ليا أو لمدير أعمالي وبالنسبة للمتابعين اللي بيدخلوا عشان يوجهوا شغلي لحد معين أو بيتابعوني عشان يتصيدوا أخطاء ياريت يلغوا المتابعة أفضل.

 

 

انفصال
محمد رشاد
مي حلمي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ 8 ساعات
اللمون ما ينفعش للزتون


إلا مع الفول ..
محمد
محمد عدد التعليقات : 4
منذ 27 دقيقة
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

أخر الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين 
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين 
منذ 10 دقائق 1100
نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
منذ 27 دقيقة 1220
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
منذ 30 دقيقة 1215
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
منذ 55 دقيقة 458
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
منذ ساعة 1325
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
منذ ساعة 1324
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
منذ ساعتين 1576
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
منذ ساعتين 1629
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
منذ ساعتين 1330
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
منذ ساعتين 1486