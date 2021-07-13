محمد رشاد يعلق على شائعات عودته إلى مي حلمي: العاقل لا يلدغ مرتين

أميرة خالد (صدى):
علق المطرب المصري محمد رشاد، على ما تردد بشأن عودته إلى الإعلامية مي حلمي، مجددًا بعد انفصالهما بشكلٍ رسمي.
وقال محمد رشاد : «أنا شايف أخبار بتنزل عن حياتي الشخصية ومسيجات بتتبعت لي تسألني هو في عودة ولا إيه، وصحف للأسف بتكتب أخبار كاذبة تمامًا".
وأضاف : أحب أقول لكم بس حاجة لأنكم تهموني وأنتم أسرتي الكبيرة وسندي بعد ربنا سبحانه وتعالي، العاقل لا يُلدغ مرتين، وهذه الأخطاء لا يكررها العقلاء صباحكم جميل.
وتابع : كلمتين لكل حد مهم في حياتي، أنا مش شايف غير شغلي ومستقبلي وأهلي وبس وتاني، رجاء خاص لكل أخواتي وزمايلي الصحفيين ياريت قبل تصدير أي خبر يخص اسمي الرجوع ليا أو لمدير أعمالي وبالنسبة للمتابعين اللي بيدخلوا عشان يوجهوا شغلي لحد معين أو بيتابعوني عشان يتصيدوا أخطاء ياريت يلغوا المتابعة أفضل.