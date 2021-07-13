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إنسان تدرب 1000 من مستفيديها على الفروسية والرماية

منذ 20 ساعة
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إنسان تدرب 1000 من مستفيديها على الفروسية والرماية

ريم عبدالعزيز (صدى):
وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، اتفاقية تعاون مع مربط المهيدب للخيل العربية الأصيلة ، ووقع الاتفاقية عن الجمعية سعادة المهندس محمد بن علي الياسين المدير العام ، وعن مربط المهيدب المحامي عبد المحسن المهيدب .

وتضمنت الاتفاقية تدريب 1000 ابن وابنة من أبناء الجمعية على الفروسية والرماية ، ضمن برنامج فرسان إنسان.

من جانبه قدم مدير عام الجمعية المهندس محمد بن علي الياسين، شكره وتقديره لمربط المهيدب، على هذه المبادرة ، ودورهم في المسؤولية الاجتماعية، واستشعارهم بفئة أبنائهم الأيتام .

مبينا أن الجمعية تسعى لتدريب أبنائها على مختلف الرياضات ضمن برنامج فرسان إنسان لينشؤوا نشأة سليمة، كما تقدم لهم العديد من البرامج الرياضية والتربوية والتعليمية والتطويرية والترفيهية في مختلف المجالات والميادين، بهدف زرع الثقة في نفوسهم ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم ووطنهم،

وأضاف الياسين : نحرص على أن يكون من أبناء إنسان فرسان يمثلون المملكة في الميادين العالمية ومسابقات الفروسية المختلفة.

بدوره أعرب أ. المحامي عبد المحسن المهيدب عن سروره بهذا التعاون المشترك بين مربط المهيدب وجمعية إنسان، وإتاحة الفرصة لتدريب أبناء إنسان على رياضة ركوب الخيل

مشيراً أن دعم الأيتام الأعزاء واجب اجتماعي ووطني، ويعد تجسيدا للتكافل الاجتماعي. وتحقيقاً للحمة الوطنية والتآزر بين فئات المجتمع .

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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