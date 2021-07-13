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"البيئة" تناقش التسويق الزراعي الإلكتروني وسبل دعم المزارعين في عمليات التوزيع

منذ 20 ساعة
1508
"البيئة" تناقش التسويق الزراعي الإلكتروني وسبل دعم المزارعين في عمليات التوزيع

بدر الحارثي (صدى):
نظَّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس الإثنين ورشة عمل بعنوان "التسويق الزراعي والتطبيقات الإلكترونية" بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، منها وزارة التجارة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أهمية التسويق الزراعي وآليات تنفيذه والنجاحات المحققة حتى الآن. مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بالخطوات الفعلية لتفعيل التسويق الإلكتروني الزراعي، بالشراكة مع المزارعين والقطاع الخاص والجمعيات التعاونية .

وبيَّن م.سليمان الجطيلي مدير عام الإدارة العامة للجمعيات الزراعية والتسويق أن الوزارة تسعى إلى تشجيع إنشاء مراكز الخدمات التسويقية والصناعات التحويلة وتقديم الدعم من صندوق التنمية الزراعي والمضي بالتسويق الإلكتروني واستخدام التطبيقات لربط المزارعين بمنافذ البيع المختلفة التي تمكن المزارع من فتح قنوات تسويقية جديدة ، والتعرف إلى متطلبات المستهلك التي بدورها تساعد المزارع على ضبط آلية إنتاجه وسياساته التسويقية.

وتضمنت الورشة الحديث عن دور هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودور وزارة التجارة في حماية المستهلك ودور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم التسويق الإلكتروني والمتاجر الإلكترونية،ومشاركة اللجنة الوطنية للزراعة وصيد الاسماك بمجلس الغرف السعودية واختتمت الورشة بالمناقشة والإجابة عن أسئلة الحضور.

وتأتي هذه الورشة امتدادا لعديد من ورش العمل بمشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص، كما تعد ضمن حملة هذا موسمها التي أطلقتها الوزارة نهاية شهر يونيو الماضي التي تهدف إلى دعم المزارعين المحليين وتسويق منتجاتهم .

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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