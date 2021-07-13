بالفيديو.. أودي سبورتباك RS7 تخطف الأنظار بقدراتها عالية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت أودي عن سيارة سبورتباك RS7، والتي تأتي بمواصفات عالية الأداء بعد إجراء تعديلات عليها بقدرات أكثر شراسة، من بطولة "ستيج 3" ؛ حيث قوتها من محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي مزدوج التيربو.
ويستطيع أن ينتج قوة قدرها 592 حصان، مع 800 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي طراز ZF مكون من 8 نقلات، فيما تبلغ السرعة القصوى نحو 280 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى منظومة عمل كواترو الخاص بالدفع الكلي للعجلات.
ومن خلال تلك الإمكانيات القوية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر، خلال فترة زمنية مدتها 3.6 ثانية، كما جاءت بمحرك عالي الأداء قادر على انتاج قوة 1.050، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 1.200 نيوتن/متر.
وتمكنت السيارة المعدلة أودي سبورتباك RS7، من أن تتسارع من نقطة الثبات حتى 200 كيلومتر خلال 4.63 ثانية، بينما تصل من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.4 ثانية فقط.