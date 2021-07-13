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بالفيديو.. أودي سبورتباك RS7 تخطف الأنظار بقدراتها عالية

منذ 9 ساعات
2013
بالفيديو.. أودي سبورتباك RS7 تخطف الأنظار بقدراتها عالية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت أودي عن سيارة سبورتباك RS7، والتي تأتي بمواصفات عالية الأداء بعد إجراء تعديلات عليها بقدرات أكثر شراسة، من بطولة "ستيج 3" ؛ حيث قوتها من محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي مزدوج التيربو.

ويستطيع أن ينتج قوة قدرها 592 حصان، مع 800 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي طراز ZF مكون من 8 نقلات، فيما تبلغ السرعة القصوى نحو 280 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى منظومة عمل كواترو الخاص بالدفع الكلي للعجلات.

ومن خلال تلك الإمكانيات القوية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر، خلال فترة زمنية مدتها 3.6 ثانية، كما جاءت بمحرك عالي الأداء قادر على انتاج قوة 1.050، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 1.200 نيوتن/متر.

وتمكنت السيارة المعدلة أودي سبورتباك RS7، من أن تتسارع من نقطة الثبات حتى 200 كيلومتر خلال 4.63 ثانية، بينما تصل من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.4 ثانية فقط.

سيارات
أودي
سبورتباك RS7

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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