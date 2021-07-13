نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمير القصيم يضع حجر الأساس مشروع فلل الفردوس لبناء 920 وحدة سكنية ببريدة

منذ 17 ساعة
2243
1
أمير القصيم يضع حجر الأساس مشروع فلل الفردوس لبناء 920 وحدة سكنية ببريدة

محمد المحسن (صدى):
وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، مشروع فلل الفردوس التي سيتم تنفيذها سوف تسهم في دعم برامج الإسكان ، وتغطية احتياج المواطنين من السكن ، مؤكدا سموه أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية ويأتي ضمن خطط التوسع بالإسكان ، بدعم من القيادة الرشيدة - أعزها الله - التي تدعم مشاريع الاسكان وتطوير الاراضي العقارية والمطورين العقاريين والتي تنطلق من برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان ، مشيرا سموه الى ان مشروع فلل الفردوس تضم 10 نماذج من الفلل التي يبلغ عددها 920 فلة ، وفي موقع استراتيجي بمدينة بريدة لقربه من المواقع الحيوية كالجامعة ومطار الامير نايف بن عبدالعزيز الدولي والخدمات الصحية ،مضيفا بأن اختيار الموقع كان موفقا من شركة سنام الاعمار ، مبديا سموه نفاؤلة بالمشروع الذي سيغطي احتياج المواطنين بعد تنفيذه على أرض الواقع .

وحث سمو أمير القصيم الجهات الحكومية على التعاون مع القائمين على هذا المشروع لانهائه بهدف الاستفادة منه وان تكون أحد مراحل مبادرة ارض القصيم خضراء تنفذ لتشجير هذا المشروع بالتعاون مع الجهات المعنية كالأمانة و وزارة البيئة والمياه والزراعة ، مبديا تقديره لرئيس مجلس ادارة شركة سنام الإعمار العقارية و القائمين على المشروع لاختيار المنطقة لتنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية .

وكان سمو أمير منطقة القصيم قد وضع اليوم حجر الأساس لمشروع فلل الفردوس لبناء 920 فلة شمال غرب مدينة بريدة ، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من مدراء الجهات الحكومية والأمنية بمنطقة القصيم.

وقد تخلل الحفل الخطابي ، الذي اقيم بهذه المناسبة ، عرضا مرئيا عن مشروع فلل الفردوس الذي تنفذه شركة سنام الإعمار العقارية . ويتميز بكامل الخدمات والبنية التحتية وركيزة متكاملة وخدمات متميزة من الكفاءة والاستدامة.

واشار الرئيس التنفيذي للمشروع معتز الجابري على أن المشروع سيسهم في توفير العديد من النماذج السكنية المتطورة وبأسعار تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مشيراً إلى أن المشروع يشمل كافة الخدمات بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وأعرب رئيس شركة ثقة العقارية أحمد الخميس ، عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم، مستعرضا أمام الحضور تفاصيل المشروع ، والية اختيار هذا الموقع الذي يرتكز على قربه من مرافق وموقع استراتيجي سواء من الجامعة ومطار الامير نايف بن عبدالعزيز الدولي والمنشات التعليمية ، مشيرا الى ان المشروع يأتي سعيا لصناعة حياة جديدة بهذا الموقع ، والمسافات البينية تحقيقا لمعيشة تغمرها السعادة لساكنيها

 

أمير القصيم
حجر الأساس
فلل الفردوس

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ 9 ساعات
خلوها ٩٢١ وأنا حاضر معكم في بريدة البكر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

أخر الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين 
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين 
منذ 9 دقائق 1088
نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
منذ 27 دقيقة 1220
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
منذ 29 دقيقة 1206
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
منذ 54 دقيقة 458
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
منذ ساعة 1320
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
منذ ساعة 1324
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
منذ ساعة 1574
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
منذ ساعتين 1626
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
منذ ساعتين 1330
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
منذ ساعتين 1486