أمير القصيم يضع حجر الأساس مشروع فلل الفردوس لبناء 920 وحدة سكنية ببريدة

محمد المحسن (صدى):
وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، مشروع فلل الفردوس التي سيتم تنفيذها سوف تسهم في دعم برامج الإسكان ، وتغطية احتياج المواطنين من السكن ، مؤكدا سموه أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية ويأتي ضمن خطط التوسع بالإسكان ، بدعم من القيادة الرشيدة - أعزها الله - التي تدعم مشاريع الاسكان وتطوير الاراضي العقارية والمطورين العقاريين والتي تنطلق من برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان ، مشيرا سموه الى ان مشروع فلل الفردوس تضم 10 نماذج من الفلل التي يبلغ عددها 920 فلة ، وفي موقع استراتيجي بمدينة بريدة لقربه من المواقع الحيوية كالجامعة ومطار الامير نايف بن عبدالعزيز الدولي والخدمات الصحية ،مضيفا بأن اختيار الموقع كان موفقا من شركة سنام الاعمار ، مبديا سموه نفاؤلة بالمشروع الذي سيغطي احتياج المواطنين بعد تنفيذه على أرض الواقع .
وحث سمو أمير القصيم الجهات الحكومية على التعاون مع القائمين على هذا المشروع لانهائه بهدف الاستفادة منه وان تكون أحد مراحل مبادرة ارض القصيم خضراء تنفذ لتشجير هذا المشروع بالتعاون مع الجهات المعنية كالأمانة و وزارة البيئة والمياه والزراعة ، مبديا تقديره لرئيس مجلس ادارة شركة سنام الإعمار العقارية و القائمين على المشروع لاختيار المنطقة لتنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية .
وكان سمو أمير منطقة القصيم قد وضع اليوم حجر الأساس لمشروع فلل الفردوس لبناء 920 فلة شمال غرب مدينة بريدة ، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من مدراء الجهات الحكومية والأمنية بمنطقة القصيم.
وقد تخلل الحفل الخطابي ، الذي اقيم بهذه المناسبة ، عرضا مرئيا عن مشروع فلل الفردوس الذي تنفذه شركة سنام الإعمار العقارية . ويتميز بكامل الخدمات والبنية التحتية وركيزة متكاملة وخدمات متميزة من الكفاءة والاستدامة.
واشار الرئيس التنفيذي للمشروع معتز الجابري على أن المشروع سيسهم في توفير العديد من النماذج السكنية المتطورة وبأسعار تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مشيراً إلى أن المشروع يشمل كافة الخدمات بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وأعرب رئيس شركة ثقة العقارية أحمد الخميس ، عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم، مستعرضا أمام الحضور تفاصيل المشروع ، والية اختيار هذا الموقع الذي يرتكز على قربه من مرافق وموقع استراتيجي سواء من الجامعة ومطار الامير نايف بن عبدالعزيز الدولي والمنشات التعليمية ، مشيرا الى ان المشروع يأتي سعيا لصناعة حياة جديدة بهذا الموقع ، والمسافات البينية تحقيقا لمعيشة تغمرها السعادة لساكنيها