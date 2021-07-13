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حارس عمارة يتفاجئ بحادث مروع
منذ 3 ساعات
1036
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14677
منذ ساعتين
وشك حلو على صاحب البيت
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130562
منذ 15 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. التهور ماهو زين ..
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ربنا يريد بنا خير ..
أبو فراس
الخطأ مشترك؛ لايخلون رجل بأمرأة فإن الشيطان ثالثهما. كيف يُسمح له بالدخول على امرأة وحدها بالمنزل! وكيف يناديها لتساعده فتستجيب له!
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