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النمر: القهوة ليست ضرورية لصحة القلب ويسمح بتناول 300 ملغ كافيين يوميا

منذ 9 ساعات
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النمر: القهوة ليست ضرورية لصحة القلب ويسمح بتناول 300 ملغ كافيين يوميا

متابعة- أميرة خالد (صدى):
قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ بأن القهوة ليست ضرورية لصحة القلب، بمعنى تستطيع أن تعيش حياتك كاملة من دون تناول القهوة.

وأضاف النمر بالنسبة لمرضى القلب فأغلبهم يستطيعون الاستمتاع بالقهوة كالشخص السليم إلا إذا كان هناك خفقان يُستثار بالكافيين، وهؤلاء ندرة

جاء ذلك رداً على تساؤل تلقاه النمر من أحد المتابعين حول المسموح به من أكواب القهوة اليومية، وهل هناك خطورة على مَن قام بعملية قسطرة قلب، مبينا أنه يسمح بتناول القهوة بما لا يتجاوز ٣٠٠ ملغ كافيين يومياً.

القهوة
النمر
كافيين
صحة القلب

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81317
منذ 48 دقيقة
عودنا على القهوه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81317
منذ 48 دقيقة
عودنا على القهوه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81317
منذ 47 دقيقة
عودنا على القهوه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81317
منذ 45 دقيقة
واكيد من بكره بتحول على الحم قرب النحر

عاد هذي السنه انا في البيت والقهوه مجهزه والقليم حاصل بحول الله وقوته والمرق والشيطان مدحور

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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