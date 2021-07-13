النمر: القهوة ليست ضرورية لصحة القلب ويسمح بتناول 300 ملغ كافيين يوميا

متابعة- أميرة خالد (صدى):
قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ بأن القهوة ليست ضرورية لصحة القلب، بمعنى تستطيع أن تعيش حياتك كاملة من دون تناول القهوة.
وأضاف النمر بالنسبة لمرضى القلب فأغلبهم يستطيعون الاستمتاع بالقهوة كالشخص السليم إلا إذا كان هناك خفقان يُستثار بالكافيين، وهؤلاء ندرة
جاء ذلك رداً على تساؤل تلقاه النمر من أحد المتابعين حول المسموح به من أكواب القهوة اليومية، وهل هناك خطورة على مَن قام بعملية قسطرة قلب، مبينا أنه يسمح بتناول القهوة بما لا يتجاوز ٣٠٠ ملغ كافيين يومياً.