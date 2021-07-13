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"التجارة" تستدعي 601 مركبة مرسيدس لوجود خلل قد يتسبب في وقوع حوادث

منذ 10 ساعات
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"التجارة" تستدعي 601 مركبة مرسيدس لوجود خلل قد يتسبب في وقوع حوادث

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 601 مركبة من نوع مرسيدس منها 75 مركبة مرسيدس "S Class" موديل 2021.

وأوضحت الوزارة، أن الاستدعاء جاء لخلل في أذرعة توجيه المحور الأمامي قد يؤدي إلى ضعف توجيه المركبة أثناء القيادة يزيد من احتمالية فقد السيطرة ووقوع حادث،‏ فضلًا عن خلل قفل طرمبة الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود أثناء القيادة مما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق.

ومن بين المركبات التي استدعتها الوزارة: 9 مركبات مرسيدس "AMG GT 63S" موديلات 2019 - 2020، وذلك لخلل في ظفيرة بادئ التشغيل قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.

وتشمل المركبات 91 مركبة مرسيدس "GLE Class" موديل 2019؛ لخلل في أنبوب تصريف الماء في نظام التكييف قد يؤدي إلى تسرب الماء للأجزاء الإلكترونية للمركبة مما قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي أو نشوب حريق.

واستدعت "التجارة" 21 مركبة مرسيدس "GLC Class" موديل 2018، وذلك لخلل في نظام إخماد حريق غاز الفريون قد يؤدي إلى تسرب الغاز مما يزيد احتمالية خطر حدوث حريق حال وقوع حادث.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى استدعاء 415 مركبة مرسيدس "C Class" موديل 2015، وذلك لخلل في لوحة تحكم مولد الكهرباء (الدينمو) قد يؤدي إلى إرتفاع درجة حرارته مما يزيد من احتمالية حدوث التماس كهربائي أو حدوث حريق.

وزارة التجارة
مرسيدس
استدعاء
مركبات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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