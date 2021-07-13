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أصالة تنفصل عن زوجها الجديد

منذ 10 ساعات
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أصالة تنفصل عن زوجها الجديد

متابعة- أميرة خالد (صدى):
قررت الفنانة السورية أصالة، الانفصال عن زوجها النائب البرلماني ، بعد زواج لم يستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وذكرت مصادر صحفية أن الثنائي قرر الإنفصال رسميا منذ 3 أسابيع ، بعد أن اتفقا على الطلاق بهدوء وفي سرية تامة خاصة أنهم تجمعهم الصداقة

ويذكر أن أصالة تزوجت مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 لكنهما انفصلا في عام 2005.

في حين كان الزواج الثاني لـ أصالة في عام 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه التوأم آدم وعلي في عام 2011.

طلاق
زواج
أصالة
أيمن الذهبي

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9499
منذ 9 ساعات
اتفقا على الطلاق بهدوء وفي سرية تامة خاصة أنهم تجمعهم الصداقة **؟!!!!!!

يعني كييف هكذا ***؟؟؟!!!!!!!!
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ 9 ساعات
الزواج حِل وحلا .. وستر وغطا .. وحب ودفا .. وفقها الله لما يرضاه ويرضي عنها ويصلح حالها
صنيان في حرمان
صنيان في حرمان عدد التعليقات : 2679
منذ 8 ساعات
انا الرابع
سلام
سلام عدد التعليقات : 2
منذ 8 ساعات
صفقه تجارية و انتهت

وش الغريب يعني
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ 8 ساعات
لابد يسلم المفاتيح في هذه الحالة

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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