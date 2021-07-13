أصالة تنفصل عن زوجها الجديد

متابعة- أميرة خالد (صدى):
قررت الفنانة السورية أصالة، الانفصال عن زوجها النائب البرلماني ، بعد زواج لم يستمر لمدة ثلاثة أشهر.
وذكرت مصادر صحفية أن الثنائي قرر الإنفصال رسميا منذ 3 أسابيع ، بعد أن اتفقا على الطلاق بهدوء وفي سرية تامة خاصة أنهم تجمعهم الصداقة
ويذكر أن أصالة تزوجت مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 لكنهما انفصلا في عام 2005.
في حين كان الزواج الثاني لـ أصالة في عام 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه التوأم آدم وعلي في عام 2011.