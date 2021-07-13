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أمن الطرق تحذر قائدي المركبات بجازان: رياح وعوالق ترابية تسبب تدني الرؤية

منذ 11 ساعة
1949
أمن الطرق تحذر قائدي المركبات بجازان: رياح وعوالق ترابية تسبب تدني الرؤية

جازان (صدى):
نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق قائدي المركبات بمنطقة جازان من تقلب أحوال الطقس والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وقال أمن الطرق أن منطقة جازان تشهد رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار مما أدى إلى إنخفاض في مستوى الرؤية الأفقية ،ودعت مرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيها، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة جازان بأنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وضمد ، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

جازان
أمن الطرق
رياح
قائدي المركبات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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