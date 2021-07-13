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المسند: متوقع أن تكون رياح البوارح اليوم نشطة

منذ 10 ساعات
1776
المسند: متوقع أن تكون رياح البوارح اليوم نشطة

الرياض (صدى):
توقع رئيس لجنة تسمية الحالات، عبدالله المسند، أن تكون رياح البوارح اليوم نشطة وقد تثير بعض الغبار على جنوب العراق والكويت وربما أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار المسند أن الرياح ستكون شمالية غربية نشطة على معظم الساحل الغربي للمملكة وقد تثير بعض الغبار.

وذكر أن بعض السحب المتفرقة قد تتشكل وربما يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان.

كما توقع حالة مطرية صيفية مميزة تؤثر على جنوب المملكة، وقد تمتد حتى جنوبي منطقة الرياض وعلى اليمن وعمان تبدأ جنوباً من يوم غد، وذروتها الأحد القادم، وتستمر لبضعة أيام.

وأضاف : وعليه من يرغب بزيارة جازان، نجران، عسير، الباحة، الطائف في هذه الأيام قد يصادف أمطارا مميزة.

الطقس
المسند
رياح
البوارح

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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