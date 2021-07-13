القبض على شاب تحرش بفتاة وسط الشارع

القاهرة (صدى):
تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المصرية القاهرة، من القبض على شاب بتهمة التحرش بفتاة في أحد الشوارع وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم يبلغ من العمر 24 عاما، بينما تبلغ الفتاة 35 عاما؛ حيث أقدم على التحرش بالفتاة في وسط الشارع ليتجمع المارة حوله وتعدوا عليه بالضرب والسب، وألقوا القبض عليه.
وجاء ذلك بعدما استغاثت بهم المجني عليها، قبل أن تصل قوات الأمن المصرية إلى مكان الحادث، وتلقي القبض على المتهم، ثم اقتادته لقسم الشرطة، وأحالته للنيابة العامة.