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القبض على شاب تحرش بفتاة وسط الشارع

منذ 10 ساعات
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القبض على شاب تحرش بفتاة وسط الشارع

القاهرة (صدى):
تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المصرية القاهرة، من القبض على شاب بتهمة التحرش بفتاة في أحد الشوارع وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم يبلغ من العمر 24 عاما، بينما تبلغ الفتاة 35 عاما؛ حيث أقدم على التحرش بالفتاة في وسط الشارع ليتجمع المارة حوله وتعدوا عليه بالضرب والسب، وألقوا القبض عليه.

وجاء ذلك بعدما استغاثت بهم المجني عليها، قبل أن تصل قوات الأمن المصرية إلى مكان الحادث، وتلقي القبض على المتهم، ثم اقتادته لقسم الشرطة، وأحالته للنيابة العامة.

مصر
شاب
اعتداء
فتاة
تحرش

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ 8 ساعات
السبب معروف

الأغنية الشعبية المصرية أصبحت محرضة على التحرش

لماذا لا تمنع هذه المماحكات التحرشية أساساً من خلال الانتقاء والفسح للكلمات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81317
منذ 53 دقيقة
الله المستعان

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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