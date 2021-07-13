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سفارة المملكة تكثف جهودها لإعادة 50 مواطنا عالقا في إثيوبيا

منذ 11 ساعة
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سفارة المملكة تكثف جهودها لإعادة 50 مواطنا عالقا في إثيوبيا

أديس أبابا (صدى):
قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا مندوب المملكة لدى الاتحاد الإفريقي سامي بن جميل عبدالله أن المملكة تكثف جهودها لإعادة 50 مواطنا عالقا في إثيوبيا، وذلك بعد بيان وزارة الداخلية الأخير بوضع عدد من الدول على القائمة الممنوعة السفر منها وإليها

وأوضح السفير أن المواطنين راجعوا سفارة المملكة منذ الإثنين 5 يوليو وحتى اليوم أكثر من 50 مواطنا راغبين في العودة إلى أرض الوطن امتثالا لقرار وزارة الداخلية، وقد قامت السفارة بتسجيل بياناتهم وأرقام التواصل معهم.

وأضاف أن السفارة بالتعاون مع مكتب الخطوط الجوية السعودية قدمت طلب للحصول على تصريح لفتح رحلة الخطوط السعودية ليوم الخميس 15 يوليو 2021 لسفر المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة.

مواطن
سفارة المملكة
مندوب المملكة
أثيوبيا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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