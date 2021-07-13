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القبض على محتالين حصلا على قرض بطريقة ماكرة بالإمارات

منذ ساعة
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القبض على محتالين حصلا على قرض بطريقة ماكرة بالإمارات

أبوظبي (صدى):
ألقت الجهات الأمنية في الإمارات القبض على اثنين من الجنسية الآسيوية؛ ليتم إحالتهما إلى محكمة الجنح بتهمة الاحتيال على عميلة بنك، عن طريق اقناعها بأنهما موظفان في البنك نفسه.

وطلب المحتالان من العميلة تحديث بطاقتها البنكية قبل حرمانها من الانتفاع من أية خدمات مصرفية، فزودتهما بالبيانات كافة، ليقوما بعدها بطلب قرض بمبلغ وقدره 160 ألف درهم والاستيلاء عليه.

ووافق البنك على الطلب بالفعل حيث أودع ذلك المبلغ في حساب الضحية، بينما كان المتهمين يترقبان الإيداع حيث استوليا فور إيداعه في حسابها على المبلغ وقاما مباشرة بتحويله إلى حساباتهما الخاصة لدى بنكين مختلفين.

 

 

الإمارات
احتيال
بنك
قرض

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130545
منذ 49 دقيقة
يستاهلان مايصيبهمااا ..

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أحدث التعليقات

7UP
نفس الورشة ههههههههههههههه
احمد
رقع بامرقع
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
عندكم حساب كبير اسيا .. يله حول المبلغ
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههه هي جايبتها بطريقة جس نبض، واللا هي تروج لسلعتها ما همها العجوز، ياهما لالي..
رااايق
اللحين هذا الدرام من أحد المشاهير *** هههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***

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