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الإفتاء تكلف 4 مشايخ للرد هاتفيًا على استفسارات الحجاج

منذ 11 ساعة
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الإفتاء تكلف 4 مشايخ للرد هاتفيًا على استفسارات الحجاج

مكة المكرمة (صدى):
كلفت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم الثلاثاء، 4 مشايخ، بالرد هاتفيًا على استفسارات الحجاج خلال موسم الحج لهذا العام 1442هـ.

وقالت الرئاسة أن أسماء المشايخ المكلفين بذلك، وهم الشيخ عبدالسلام السليمان، وعبدالله الطيار، وعبدالله الحمود، وعيد الشمري، منوهة بإتاحة طلب الاستفتاءات والاستفسارات الشرعية عن طريق تطبيق "اسألني" على الأجهزة الذكية، كما نشرت أرقام هواتف مخصصة لكل شيخ من المشايخ الأربعة، لتلقي أسئلة المستفتين من الحجاج.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيه المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

مشايخ
الإفتاء
استفسارات الحجاج

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ 8 ساعات
الله يعين المشايخ على الأسئلة الخارجة عن الموضوع ..

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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