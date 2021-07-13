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مواصفات سيارة كيا الكروس أوفر المعدلة

منذ 12 ساعة
2099
مواصفات سيارة كيا الكروس أوفر المعدلة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أزاحت كيا في معرض شنغهاي الأخير للسيارات الستار عن نموذجها المعدل من سيارات Sportage المخصصة لبعض الأسواق العالمية.

وتعتبر سيارة KX5 نسخة معدلة عن سيارات Sportage التي طرحت في السنوات السابقة، لكنها حملت تصميما أكثر عصرية للواجهات وممتصات الصدمات، وأنظمة جديدة للإضاءة تعتمد على تقنيات LED الحديثة.

وتميزت المركبة بواجهة قيادة جديدة كليا مجهزة بشاشة لمسية كبيرة منبثقة من منتصفها، وجهزت بأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة المحمولة، فضلا عن صفين من المقاعد المخصصة لخمسة ركاب والمجهزة بأنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.

وتحتوي السيارة أيضا على أنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، وأنظمة لتشغيل المحرك عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

كيا
نسخة معدلة
أنظمة كهربائية
كاميرات أمامية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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