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بالصور.. ‏إعادة ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام

منذ 12 ساعة
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بالصور.. ‏إعادة ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج، ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع أعداد الحجاج بصحن المطاف ومطاف الدور الأرضي والأول بالمسجد الحرام، لمواكبة خطة الرئاسة لموسم حج هذا العام 1442هـ.

وقال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه جرى إعادة ترتيب الملصلقات البالغ عددها 25 مسارا بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضي، و5 مسارات بالدور الأول، وملصقات مصليات ركعتي الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد، إضافة إلى تخصيص مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

وأوضح "الحجيلي" أن الإدارة تسعى من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد إلى زيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

ويأتي ذلك بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وإشراف وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030.

 

شؤون الحرمين
الحشود والتفويج
ملصقات التباعد الجسدي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ 8 ساعات
سألت العسكري ممكن أقدم وأصلي في الصف الأمامي قال لي صلي على اللصقة قلت حاضر أبشر .. على اللصقة على اللصقة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ 8 ساعات
جهود جمالية وتنظيمية طبيعية وملونة

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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