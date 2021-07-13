امرأة تدعي اختطافها وتطلب فدية من أهلها

القاهرة (صدى):
شهدت مصر واقعة غريبة حينما ادعت امرأة اختطافها لتطلب فدية من أهلها مقابل عودتها، وذلك بعد خروجها لمساعدة إحدى قريباتها في تجهيز شقة حفل عرس، إلا انها لم تصل إليها.
وأوضحت التحقيقات في الواقعة، أنه بعد يوم وصلت رسالة على تطبيق واتساب إلي شقيقة المتغيبة وبالرسالة صورتها وهي مقيدة اليدين، ومع الرسالة مقطع صوتي يطالب بفدية مبلغ 500 ألف جنيه.
وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن المتغيبة سافرت مع شاب وارتبط بها بعلاقة عاطفية واتفقا علي اختلاق الواقعة لطلب فدية من شقيقيها وزوجها، ولكن تم اكتشاف خطتهما الآثمة والقبض عليهما.