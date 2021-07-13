نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

امرأة تدعي اختطافها وتطلب فدية من أهلها

منذ ساعتين
1195
1
امرأة تدعي اختطافها وتطلب فدية من أهلها

القاهرة (صدى):
شهدت مصر واقعة غريبة حينما ادعت امرأة اختطافها لتطلب فدية من أهلها مقابل عودتها، وذلك بعد خروجها لمساعدة إحدى قريباتها في تجهيز شقة حفل عرس، إلا انها لم تصل إليها.

وأوضحت التحقيقات في الواقعة، أنه بعد يوم وصلت رسالة على تطبيق واتساب إلي شقيقة المتغيبة وبالرسالة صورتها وهي مقيدة اليدين، ومع الرسالة مقطع صوتي يطالب بفدية مبلغ 500 ألف جنيه.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن المتغيبة سافرت مع شاب وارتبط بها بعلاقة عاطفية واتفقا علي اختلاق الواقعة لطلب فدية من شقيقيها وزوجها، ولكن تم اكتشاف خطتهما الآثمة والقبض عليهما.

مصر
اختطاف
امرأة
فدية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130545
منذ 47 دقيقة
ههههههههههههههههههههه ..

.. يالها من هبلاااا ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

7UP
نفس الورشة ههههههههههههههه
احمد
رقع بامرقع
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
عندكم حساب كبير اسيا .. يله حول المبلغ
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههه هي جايبتها بطريقة جس نبض، واللا هي تروج لسلعتها ما همها العجوز، ياهما لالي..
رااايق
اللحين هذا الدرام من أحد المشاهير *** هههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***

أخر الأخبار

التعليم تتيح أيقونة بدل ترحيل في نظام فارس
التعليم تتيح أيقونة بدل ترحيل في نظام فارس
منذ 32 دقيقة 1609
المسند: متوقع أن تكون رياح البوارح اليوم نشطة
المسند: متوقع أن تكون رياح البوارح اليوم نشطة
منذ 37 دقيقة 1476
بالفيديو.. قصة فتاة تكسر حاجز التأتأة لتصبح متحدثة له
بالفيديو.. قصة فتاة تكسر حاجز التأتأة لتصبح متحدثة له
منذ 42 دقيقة 9839
القبض على شاب تحرش بفتاة وسط الشارع
القبض على شاب تحرش بفتاة وسط الشارع
منذ 47 دقيقة 812
أمن الطرق تحذر قائدي المركبات بجازان: رياح وعوالق ترابية تسبب تدني الرؤية
أمن الطرق تحذر قائدي المركبات بجازان: رياح وعوالق ترابية تسبب تدني الرؤية
منذ 51 دقيقة 1687
بنك الرياض يعلن عن وظائف شاغرة
بنك الرياض يعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1732
آثار جانبية تنتج عن تناول الطعام قبل النوم
آثار جانبية تنتج عن تناول الطعام قبل النوم
منذ ساعة 1707
القيادة تهنئ الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده
القيادة تهنئ الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده
منذ ساعة 1919
الإفتاء تكلف 4 مشايخ للرد هاتفيًا على استفسارات الحجاج
الإفتاء تكلف 4 مشايخ للرد هاتفيًا على استفسارات الحجاج
منذ ساعة 1820
سفارة المملكة تكثف جهودها لإعادة 50 مواطنا عالقا في إثيوبيا
سفارة المملكة تكثف جهودها لإعادة 50 مواطنا عالقا في إثيوبيا
منذ ساعة 1915