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ملابسات فيديو سيارة الفتاة التي تركتها وسط الطريق وذهبت لإحدى الصرافات بتبوك

منذ ساعتين
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ملابسات فيديو سيارة الفتاة التي تركتها وسط الطريق وذهبت لإحدى الصرافات بتبوك

تبوك (صدى):
كشفت مصادر ملابسات مقطع فيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة متوقفة في منتصف الشارع، وقيل إنها لفتاة تركتها وسط الطريق بالعكس في أحد طرق منطقة تبوك ،وذهبت لإحدى الصرافات.

وأوضح المصدر أن ما جرى تداوله غير صحيح، مشيراً إلى أن المركبة تعود لوافد وكانت متوقفة في أحد المواقف الجانبية على الطريق بتبوك؛ وتدحرجت إلى أن وقفت في منتصف الطريق بشكل عكسي.

وأضاف أن بأن الحادثة وقعت في مدينة تبوك بالشارع الفاصل بين طريق العليا ومستشفى الملك سلمان العسكري، نافياً كل الشائعات التي دارت حولها.

تبوك
مركبة
فتاة
طرق

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130545
منذ ساعتين
هههههههههههههههههههههههه ..

.. تعلمي السواقه يا بنيه ، وبعدها اعقليها واتكلي على الله ، لاتعدمين بغشامتز خلق الله ..
قرم
قرم عدد التعليقات : 179
منذ ساعتين
هههههههههههه.
تذكرت اول ماتعلمت السواقه.
والله يا انا تسطرت على علباي لين قلت بس.
وتعلمت السواقه على اصولها.
الله على السنين الماضيه والناس اللي كانت فيه.
رحم الله من مات منهم وموتى المسلمين.
وكان التعليم على قير عاادي.
مو الحين قير اتوماتيك والحوادث يوميا.
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9488
منذ ساعة
تحصل تحصل مع أفضل السائقين **!!!!!!

حالة توهق حاصلة ليس الا **** هههههههههههههههه
احمد
احمد عدد التعليقات : 1
منذ 19 دقيقة
رقع بامرقع

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أحدث التعليقات

7UP
نفس الورشة ههههههههههههههه
احمد
رقع بامرقع
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
عندكم حساب كبير اسيا .. يله حول المبلغ
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههه هي جايبتها بطريقة جس نبض، واللا هي تروج لسلعتها ما همها العجوز، ياهما لالي..
رااايق
اللحين هذا الدرام من أحد المشاهير *** هههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***

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