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أمانة الرياض تعتزم تنفيذ مشروع للسيطرة على الحيوانات الضالة

منذ 13 ساعة
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أمانة الرياض تعتزم تنفيذ مشروع للسيطرة على الحيوانات الضالة

الرياض (صدى):
تخطط أمانة منطقة الرياض للتعاقد مع شركة مختصة بالخدمات البيئية لتنفيذ مشروع الوقاية الصحية بمدينة الرياض من خلال القيام بكافة أعمال وخدمات الوقاية الصحية للتعامل والسيطرة على الحيوانات الضالة ضمن حدود مدينة الرياض الجغرافية.

وفي وقت سابق، وجه أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف على خلفية حادثة نهش كلاب ضالة لطفلة في ضاحية الواشلة جنوب غربي الرياض مطلع شعبان الماضي بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات الحادثة.

ودعت اللجنة لضرورة تنفيذ حملات مكثفة داخل النطاق العمراني لاستقصاء الكلاب الضالة والتكامل مع الجهات المختصة خارج النطاق وإزالة جميع الحيوانات النافقة من الأراضي المحيطة بالمزارع.

كما أوصت بتشكيل فريق مختص يحدد احتياجات عمل مكافحة الحيوانات الضالة في نطاق بلديات المنطقة والتأكيد على أهمية الدور التوعوي لتوضيح خطورة رمي الجيف وبقايا الأطعمة للحيوانات الضالة بطريقة عشوائية.

مشروع
أمانة الرياض
الحيوانات الضالة
حادثة نهش

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130593
منذ 12 ساعة
طيب ..
هواوي
هواوي عدد التعليقات : 2679
منذ 9 ساعات
المفروض يجيبون السلق الى يدخلون المحميات ويصيدون الغزلان المهددة بالانقراض ويخلونهم يصيدون الكلاب الضالة ولهم مكافأة بعد
طارق
طارق عدد التعليقات : 64
منذ 8 ساعات
تعتزم!
انا
انا عدد التعليقات : 2
منذ 8 ساعات
ياليييت والقطط القطط مؤذي وجودها جدا جدا جدا
ياليت يكون في ارقام للتواصل مع الشركة حتى يتخلصون من القطط اللي بحارتنا اول شي
انا
انا عدد التعليقات : 2
منذ 8 ساعات
ياليييت والقطط القطط مؤذي وجودها جدا جدا جدا
ياليت يكون في ارقام للتواصل مع الشركة حتى يتخلصون من القطط اللي بحارتنا اول شي
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 705
منذ 8 ساعات
ايه لازم نضيع الفلوس لو عطيتو عمال البلدية على كلب يقتلونه ويحرقونه عشرة ريال لقضوعلى كلاب المملكة وهي ش.غلة عمال البلدية كل ما شافي شي ميت شالوه
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 705
منذ 8 ساعات
لا لو يجيبون عمال فيتناميين وشغلتهمياكلون الكلاب
زاير الشمالي
زاير الشمالي عدد التعليقات : 566
منذ 7 ساعات
صدروها للدول الي يأكلونها او يسكنونها معهم وفكونا شرها

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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