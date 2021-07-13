ظهور بقع في البشرة والجفون مؤشر للإصابة بالسكري

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يصحب مرض السكري أعراض كثيرة لا تحصى، ورغم أن التأكد من الإصابة به يحتاج إلى فحوص معينة للدم، فإن له مؤشرات تظهر في أماكن غريبة، وتبدأ العلامات التي تبدأ بالظهور عند إهمال الحالة، ومعاناة الشخص من ارتفاع السكري المستمر .
وأوضح الجراح التجميلي الدكتور جون كوين، إن «الجلد هو أكبر أعضاء الجسم مساحة، ومن الطبيعي أن تظهر علامات من ارتفاع مستوى السكري في الدم، خصوصاً على الوجه»، مبيناً أن هنالك عدداً من العلامات التي تبين ذلك، منها وجود بقع قاسية وقشرية في البشرة وتحديداً على منطقة الجفون، والتي قد تكون مؤشراً لمضاعفات خطيرة، بحسب موقع إكسبرس.
وأضاف المختص أنه غالباً ما تتطور هذه الحالة عندما يعاني الجسم من الارتفاع المستمر لمستوى السكري ، كما تعتبر النتوءات الصفراء المحمرة على البشرة واحدة من العلامات الأخرى، موضحاً أن هذه النتوءات قد تبدو كحب الشباب، ولكن اختلافها يكمن في أنها تتحول إلى اللون المصفر. وإلى جانب الوجه، يمكن لهذه الحبوب أن تظهر أيضاً على الأرداف، والأفخاذ، والظهر، والركب، والأكواع.
وأكد كوين أن البقع التي تظهر على الجفون هي أيضاً واحدة من علامات مستويات السكري في الدم غير المسيطر عليها، والتي تبدو كبقع في مساحات صغيرة، وذات ملمس ناعم.
وكشف الدكتور كوين عدداً آخر من المؤشرات التي يمكن أن تظهر على البشرة، وهي الالتهاب، والبشرة التي تعاني من الجفاف والاحتكاك، والمناطق الداكنة من البشرة ذات الملمس المخملي.