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ظهور بقع في البشرة والجفون مؤشر للإصابة بالسكري

منذ 13 ساعة
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ظهور بقع في البشرة والجفون مؤشر للإصابة بالسكري

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يصحب مرض السكري أعراض كثيرة لا تحصى، ورغم أن التأكد من الإصابة به يحتاج إلى فحوص معينة للدم، فإن له مؤشرات تظهر في أماكن غريبة، وتبدأ العلامات التي تبدأ بالظهور عند إهمال الحالة، ومعاناة الشخص من ارتفاع السكري المستمر .

وأوضح الجراح التجميلي الدكتور جون كوين، إن «الجلد هو أكبر أعضاء الجسم مساحة، ومن الطبيعي أن تظهر علامات من ارتفاع مستوى السكري في الدم، خصوصاً على الوجه»، مبيناً أن هنالك عدداً من العلامات التي تبين ذلك، منها وجود بقع قاسية وقشرية في البشرة وتحديداً على منطقة الجفون، والتي قد تكون مؤشراً لمضاعفات خطيرة، بحسب موقع إكسبرس.

وأضاف المختص أنه غالباً ما تتطور هذه الحالة عندما يعاني الجسم من الارتفاع المستمر لمستوى السكري ، كما تعتبر النتوءات الصفراء المحمرة على البشرة واحدة من العلامات الأخرى، موضحاً أن هذه النتوءات قد تبدو كحب الشباب، ولكن اختلافها يكمن في أنها تتحول إلى اللون المصفر. وإلى جانب الوجه، يمكن لهذه الحبوب أن تظهر أيضاً على الأرداف، والأفخاذ، والظهر، والركب، والأكواع.

وأكد كوين أن البقع التي تظهر على الجفون هي أيضاً واحدة من علامات مستويات السكري في الدم غير المسيطر عليها، والتي تبدو كبقع في مساحات صغيرة، وذات ملمس ناعم.

وكشف الدكتور كوين عدداً آخر من المؤشرات التي يمكن أن تظهر على البشرة، وهي الالتهاب، والبشرة التي تعاني من الجفاف والاحتكاك، والمناطق الداكنة من البشرة ذات الملمس المخملي.

الجلد
بقع
البشرة والجفون
الإصابة بالسكري

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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