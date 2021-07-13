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محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر ويتلقى تعليمات من الله

منذ 13 ساعة
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محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر ويتلقى تعليمات من الله

القاهرة (صدى):
ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر، شابًا زعم أنه المهدي المنتظر، من خلال تعليق لافتة على باب منزله تذكر ذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، تلقت بلاغا بأن هناك شخصًا يعمل محفظًا للقرآن الكريم، يروج لأفكار مغلوطة عن الدين الإسلامي، ويزعم أنه المهدي المنتظر.

وادعى محفظ القرآن أنه المهدي المنتظر وأننا في زمن المسيح الدجال وأن أعوان المسيح الدجال يطاردونه ويقفون في طريقه لإعاقته، مشيرا إلى أن سبب تعليقه لليافطة أنه يمشي بأمر من الله ويتلقى تعليمات من الله.

وجار إحالة محفظ القرآن الكريم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصر
الشرطة
محفظ قرآن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130593
منذ 13 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. يمكن ضاربه فيوزاته ..

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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