محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر ويتلقى تعليمات من الله

القاهرة (صدى):
ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر، شابًا زعم أنه المهدي المنتظر، من خلال تعليق لافتة على باب منزله تذكر ذلك.
وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، تلقت بلاغا بأن هناك شخصًا يعمل محفظًا للقرآن الكريم، يروج لأفكار مغلوطة عن الدين الإسلامي، ويزعم أنه المهدي المنتظر.
وادعى محفظ القرآن أنه المهدي المنتظر وأننا في زمن المسيح الدجال وأن أعوان المسيح الدجال يطاردونه ويقفون في طريقه لإعاقته، مشيرا إلى أن سبب تعليقه لليافطة أنه يمشي بأمر من الله ويتلقى تعليمات من الله.
وجار إحالة محفظ القرآن الكريم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.