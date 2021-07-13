أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.45324، العملة مقابل الريال الواحد 0.22456
- الدولار: 3.75091، العملة مقابل الريال الواحد 0.26660
- درهم إماراتي: 1.02115، مقابل الريال الواحد 0.97928
- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.73054
- دينار أردني: 5.29048، مقابل الريال الواحد 0.18902
- دينار كويتي: 12.47136 مقابل الريال الواحد 0.08019
- دينار بحريني: 9.94965، مقابل الريال الواحد 0.10051
- الريال القطري: 1.03019، مقابل الريال الواحد 0.97070
-الدرهم المغربي: 0.41982 مقابل الريال الواحد 2.38196
- الجنيه المصري: 0.23924، مقابل الريال الواحد 4.18046