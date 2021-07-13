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صالح الطريقي : بلغت صفقة لاعب الإتحاد الجديد كورنادو 80 مليون درهم

منذ 6 ساعات
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التعليقات

ماجدجداوي
ماجدجداوي عدد التعليقات : 22
منذ 33 دقيقة
لاحول ولاقوة الا باالله الى اين ذاهبون وماهوالقادم استغفر الله العظيم اللهم صل على محمد

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