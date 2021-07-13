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محمد الدويش : لهذه الأسباب .. النصر لا يحتاج مرابط
منذ 20 ساعة
1736
1
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 9499
منذ 8 ساعات
النصر لا يحتاج مرابط **!!!!
خف علينا ياااا بروشتش ***
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أحدث التعليقات
ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧
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