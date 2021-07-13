النصر يسدد بعض ديونه

طلال الغامدي (صدى):
تسعى إدارة نادي النصر لتخفيض وتسديد كافة الديون المسجلة ضد النادي، وذلك استعدادا لتسجيل اللاعبين الجدد بعد الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
وكشفت مصادر أن إدارة النصر سددت عددا من القضايا المرفوعة ضد النادي، أبرزها حقوق لاعب الفريق السابق عبدالله آل سالم، ومستحقات نادي التعاون الدفعة الثانية من انتقال اللاعب عبدالفتاح آدم، ومستحقات نادي القادسية من انتقال اللاعب خالد الغنام، بحسب الرياض.
يذكر أن النصر استعد للموسم الجديد بضم البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر، بجانب إعادة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف من الإعارة، لكن حتى الآن مصير هذه الصفقات لا يزال مجهولًا، إذ أنه لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد، وأمامه مهلة حتى 21 أغسطس المقبل.