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النصر يسدد بعض ديونه

منذ 15 ساعة
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النصر يسدد بعض ديونه

طلال الغامدي (صدى):
تسعى إدارة نادي النصر لتخفيض وتسديد كافة الديون المسجلة ضد النادي، وذلك استعدادا لتسجيل اللاعبين الجدد بعد الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وكشفت مصادر أن إدارة النصر سددت عددا من القضايا المرفوعة ضد النادي، أبرزها حقوق لاعب الفريق السابق عبدالله آل سالم، ومستحقات نادي التعاون الدفعة الثانية من انتقال اللاعب عبدالفتاح آدم، ومستحقات نادي القادسية من انتقال اللاعب خالد الغنام، بحسب الرياض.

يذكر أن النصر استعد للموسم الجديد بضم البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر، بجانب إعادة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف من الإعارة، لكن حتى الآن مصير هذه الصفقات لا يزال مجهولًا، إذ أنه لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد، وأمامه مهلة حتى 21 أغسطس المقبل.

نادي النصر
النصر
الديون

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14682
منذ 14 ساعة
كلنا في هواك سواء
سالم الروقي
سالم الروقي عدد التعليقات : 13
منذ 10 ساعات
والرجل الخفي الخفي الخفي اللي على بال كل الناس هو اللي سدد .
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين) عدد التعليقات : 2679
منذ 7 ساعات
هالنادي سروق نطول
ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 101
منذ 5 ساعات
عندهم دعم خرافي وميزانيه مفتوحه كل الديون الي تطلع تضليل تراء الجماهير فاهمه وتعرف بس نتمني ان تكون الانديه علي مسافه واحده والدفع للجميع كفايه دعم رباعي لهم وفار ومن الهبوط الا السادس
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1056
منذ ساعة
الله يرحم حالك منيين جبت(- الدوري الاستثنائي)هذا اخذينه الرجال ماهوانت لاتدعي ماهو ليس لك,,,
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1056
منذ ساعة
الله يرحم حالك منيين جبت(- الدوري الاستثنائي)هذا اخذينه الرجال ماهوانت لاتدعي ماهو ليس لك,,,
الرمز
الرمز عدد التعليقات : 1056
منذ ساعة
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)

هالنادي سروق نطول,,,,,,منوين سرق لايكون قامز على بيتكم عقول تكتب هذي من شدة الحمى اللتي مشعله هذا الفريق في قلوبكم يامتعصين ومخربين الرياضه,,
الرمز
الرمز عدد التعليقات : 1056
منذ ساعة
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)

هالنادي سروق نطول,,,,,,منوين سرق لايكون قامز على بيتكم عقول تكتب هذي من شدة الحمى اللتي مشعله هذا الفريق في قلوبكم يامتعصين ومخربين الرياضه,,

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أحدث التعليقات

غايب
دول غير إسلامية صارت تحافظ على دين الله أكثر من الدول الإسلامية
غايب
فين الحجاج ؟!
غايب
فين الحجاج ؟!
فيصل العنزي
ليش مضغوطين ومنقهرين الكل شايف وعارف أن لاعبين الهلال هم خير من يمثل الوطن في جميع المحافل الكرويه
ابو رياض الحربي
يازينك ساكت انت بالذات عار على المجتمع ارقد ارقد

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