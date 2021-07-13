"أفلام الكارتون" تفرق بين زوجين

القاهرة (صدى):
لسبب غريب من نوعه، قررت فتاة في مصر، طلب الطلاق من زوجها، لمشاهدته أفلام الكارتون بشكل مستمر.
وتقول الزوجة إنها خلال فترة الخطوبة لاحظت أنه يميل إلى مشاهدة أفلام الكارتون، ولم تهتم بالأمر كثيرا، لكنها تفاجأت بعد الزواج بأن الأمر لم يكن طبيعيا.
وأشارت إلى أنها وجدت زوجها يشاهد أفلام الكارتون بشكل مبالغ فيه، ويتابع جميع القنوات التي تعرض الأفلام والمسلسلات الكارتونية بشكل يومي.
وأضافت: "مبيحسش بوجودي معاه في الشقة" معربة عن معاناتها مع زوجها التي وجدته متعلقا بمشاهدة الكارتون أكثر من الأطفال.